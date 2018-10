Alla sua festa di compleanno non si presenta nessuno | ma dal web arriva il regalo più

Stefano Cucchi - il carabiniere Alla centrale operativa : “Magari morisse - li mortacci sua” : “Magari morisse, li mortacci sua”. Così secondo quanto riportato negli atti depositati dall’accusa oggi nell’udienza nel processo Cucchi, Vincenzo Nicolardi, uno dei 5 carabinieri imputati, parlava di Stefano Cucchi il giorno dopo l’arresto. Nel documento vengono riportate registrazioni di comunicazioni radiofoniche e telefoniche avvenute tra le 3 e le 7 del mattino del 16 ottobre del 2009, tra il capoturno della centrale operativa ...

Made in Italy : Canale 5 lavora Alla sua fiction sulla moda. Nel cast Margherita Buy - Fiammetta Cicogna e Marco Bocci : Greta Ferro La fiction di Canale 5 punta sulla moda ma promette di andare oltre il Paradiso delle Signore o Velvet. E lo fa con un ambizioso progetto che, restando in tema seriale Rai 1, passa per Raccontami, Atelier Fontana e Luisa Spagnoli: sono partite oggi le riprese della nuova fiction Taodue Film e The Family intitolata Made in Italy, destinata all’ammiraglia Mediaset ed ambientata negli anni ‘70, quelli in cui si passò ...

MotoGp – Puig ha solo parole d’elogio per Marquez : “a volte la Honda non è stata Alla sua altezza” : Alberto Puig e le qualità migliori di Marc Marquez: il team manager della Honda elogia il suo pilota campione del mondo Sta per terminare la grande festa di Marc Marquez: lo spagnolo ha potuto celebrare il suo settimo titolo Mondiale, grazie alla vittoria di Motegi, col tutto il suo team e i boss giapponesi della Honda. Adesso, però, per lo spagnolo, è quasi arrivato il momento di ritrovare la concentrazione per una nuova sfida, quella di ...

Suarez papà per la terza volta : Alla vigilia del match contro l’Inter è nato Lautaro : Luis Suarez è diventato padre per la terza volta, il paraguaiano sarà comunque impegnato questa sera nella sfida contro l’Inter di Spalletti “Benvenuto Lauti, molto felici di averti con noi. Sua madre sta bene, e lui è felice con i suoi fratellini. Grazie per i vostri messaggi“. Così Luis Suarez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, per cui è stato scelto il nome di Lautaro. Dopo la nascita di Delfina e Benja, ...

'La letteratura trae forza e ragione di esistere dAlla sua marginalità' : Tommaso Pincio si racconta : Della sua esperienza decennale come direttore di una galleria d'arte internazionale e della sua conoscenza diretta del mondo della pittura, cosa ricorda invece con maggior piacere? "Tutto, benché ...

Simoncelli nel cuore : il ricordo di Marco indelebile a 7 anni dAlla sua morte : Marco Simoncelli ci ha lasciato 7 anni fa: il ricordo del pilota smuove le conoscenze di chi l’ha conosciuto ed amato in vita anche a distanza di tanto tempo dalla sua morte Indimenticabile Marco Simoncelli. A 7 anni della sua morte, avvenuta il 23 ottobre del 2011 a Sepang, tanti ricordano e rimpiangono il Sic. Il suo modo di fare scanzonato, il suo accento riminese e i suoi riccioli d’oro controvento rimangono impressi nella ...

Fedez - festa a sorpresa rovinata. E il rapper finisce in lacrime. La brutta notizia arriva dAlla sua Chiara. Tutti gli invitati a casa - poi il pianto a dirotto : Lo dicevamo proprio ieri: non Tutti a 29 anni possono permettersi una festa a Los Angeles, una Lamborghini da 3-400mila euro e una ulteriore festa in un supermercato della città (l’ordine è giusto oltretutto). Fa riflettere soprattutto che il protagonista di tutte queste vicende è uno che da sempre è dalla parte del popolo, un populista convinto, uno di quelli che ha sempre etichettato una parte del paese come “comunisti col rolex”. Ma in genere ...

Lungo il Tevere sconosciuto Alla scoperta del Drizzagno e della sua biodiversità/Le foto : C'erano canoe, bici e gambe. Era un sabato mattina e almeno un centinaio di persone, famiglie con bambini, giovani e meno giovani hanno scoperto con i geologi dell'Ispra il Tevere raddrizzato: in ...

Selvaggia Lucarelli a Vieni da Me/ Dirà la sua sulla partecipazione a Domenica In e BAllando con le stelle? : Selvaggia Lucarelli torna in tv nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me: Dirà la sua su quanto è accaduto a Domenica In e potrebbe accadere a Ballando con le stelle e Amici?(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:23:00 GMT)

Meghan Markle incinta : la duchessa di Sussex non rinuncia Alla sensualità in gravidanza - ecco il look casual dal tocco sexy - FOTO - : Ormai il pancino al terzo mese di gravidanza inizia a dare nell'occhio e i paparazzi di mezzo mondo son lì sempre pronti per immortalare le dolci rotondità della bella Meghane. La duchessa, che è ...

Allevatrice valdostana travolta dAlla sua mucca durante la "Bataille des Reines" : è grave : L'incidente durante il tradizionale combattimento tra bovini contestato dagli ambientalisti: donna in rianimazione dopo essere stata calpestata dall'animale di 630 chili

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Imperatore Marcel Hirscher non vuole abdicare. Chi potrà porre fine Alla sua dinastia? : Nel weekend del 27-28 ottobre ripartirà la caccia al trono di Marcel Hirscher. Il campione austriaco ha conquistato nella passata stagione la settima Coppa del Mondo consecutiva e punta dritto ad ottenere l’ottava gemma di una carriera semplicemente leggendaria. Il nativo di Annaberg-Lungotz non sembra davvero conoscere rivali, battendo chiunque abbia provato a lanciargli la sfida. Hirscher ha costruito le sue sette vittorie grazie ad una ...

Caso Uliveto : dAlla pubblicità dedicata al volley spariscono le giocatrici di colore - l'azienda replica : 'Una casualità' : Volevano ringraziare le azzurre per aver conquistato l'argento ai Mondiali di volley dedicando addirittura alle giocatrici una pubblicità. "Grazie! Una grande avventura vissuta insieme", queste le ...

Nick Clegg Alla corte di Zuckerberg. L’ho visto da vicino e mi ha colpito la sua faccia per bene : Una buona notizia, sicuramente per lui. Ma, forse, anche per noi. Nick Clegg, ex vice ministro inglese, è stato appena nominato responsabile della comunicazione di Facebook. Sì, proprio lui che quando era in carica prendeva il tè una volta al mese con la regina a Buckingham Palace. E di Sua Maestà ricorda il suo appuntito (sharp) senso dell’umorismo. Lui che dopo l’esito del referendum del 2016 si è battuto come un leone perché l’Inghilterra ...