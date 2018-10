Alessandro Maria in attesa di donatore midollo Sacca di staminali dall' Italia? Papà

Un donatore per Alessandro Maria. I genitori di un bimbo di 19 mesi con la malattia rara linfoistiocitosi emofagocitica lanciano l'appello : "C'è stato un momento in cui sembrava non avesse neanche una vena libera, aveva flebo dappertutto. Alessandro Maria è un bambino buono, tranquillo. Mai una lacrima, nonostante tutto quello che sta passando. È lui che ci dà la forza. Pensavo di essere forte, ma lui mi supera". Paolo Montresor si sforza di non piangere. Raggiunto da HuffPost a Londra, dove vive con sua moglie Cristiana e loro bambino, Alessandro Maria, ...