Alan Wake protagonista degli sconti a tema Halloween su Steam e GOG

I doppiatori di Max Payne e Alan Wake faranno parte del cast di Control : Continuano a emergere interessanti informazioni sul nuovo gioco targato Remedy, Control. Se poco fa abbiamo scoperto come gli sviluppatori non abbiano intenzione di introdurre fetch quest, ecco che oggi arrivano novità sul cast dei doppiatori.Come riporta Dualshockers, James McCaffrey, il doppiatore dietro a Max Payne, così come Matthew Porretta, la voce dietro Alan Wake, saranno in Control.Il primo, interpreterà Trench, l'ex direttore del ...

Sam Lake produrrà una serie TV di Alan Wake : Nonostante sembri che Alan Wake non ne voglia sapere di espandersi con un seguito, il videogioco potrebbe arrivare sul piccolo schermo in una serie TV, che vede come produttore esecutivo lo stesso Sam Lake, director del gioco.Come riporta VG24/7 al progetto collabora anche Peter Calloway (Legion), che si occuperà della sceneggiatura e avrà il ruolo di showrunner, ma anche Tomas Harlan di Contradiction Films (Mortal Kombat Legacy, Dead Rising ...