Al via XV anno accademico Scuola di cucina Alma

Dj Fabo - la Consulta rinvia la decisione al 2019 : vuoti legislativi - il Parlamento ha un anno per colmarli : La Corte Costituzionale decide di rinviare la sua decisione sull’eutanasia al 2019. «L’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione» rende noto la Corte che, «per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata discipli...

Dj Fabo - la Consulta rinvia la decisione : un anno al Parlamento per legiferare : 'Nella Camera di consiglio di oggi, la Corte costituzionale ha rilevato che l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni ...

Madonna cerca uno chef privato che cucini kosher e sia disposto a viaggiare. Lo stipendio? 125mila euro all’anno : AAA cercasi “top chef con esperienza in case private per cliente VVIP, disposto a spostarsi tra Londra, Lisbona e New York e capace di cucinare pasti kosher (ovvero conformi alle leggi della Torah seguite dal popolo ebraico, ndr)”. È questa l’inserzione apparsa sul sito dell’agenzia di collocamento Talent Private Stuff e, secondo gli indizi raccolti dalla stampa inglese, il “cliente VVIP” in questione sarebbe ...

Caos Serie B - il Tar boccia il format a 19 squadre : 'Le posizioni di Novara - Pro Vercelli e Ternana vanno riesaminate'. La Lega Pro rinvia ... : Deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana, quest'ultima ha già disputato 5 partite in Serie C,. Lo ha deciso ...

Concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : da quando si potranno inviare le domande? : Il decreto relativo al Concorso straordinario della scuola dell’infanzia e della primaria è atteso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si sta già parlando della tempistica riguardante la presentazione delle domande. Il Ministero dell’Istruzione avrebbe comunicato ai sindacati il 5 novembre quale data di ‘start’ per l’invio delle domande: si attende, naturalmente, conferma ufficiale con la pubblicazione ...

Ponti e viadotti saranno monitorati dagli automobilisti con un'app sul telefonino : Gli automobilisti che ogni giorno percorrono i 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare di Roma potranno contribuire con i propri telefonini a monitorare lo stato di salute di Ponti e viadotti grazie a una app messa a punto da Anas e Mit di Boston. Lo racconta oggi il quotidiano La Repubblica. Negli smartphone ci sono accelerometri in grado di misurare lo spostamento del telefono sui tre assi e di registrare una serie di altri dati ...

via libera al decreto fiscale : ecco come i contribuenti potranno condonare debiti con il fisco : Via libera al decreto fiscale. Che cosa contiene esattamente il testo di legge approvato ieri sera dal Quirinale? All'interno del decreto fiscale ci sono tutte le norme relative al condono fiscale di cui potranno usufruire numerosi contribuenti. Vediamo quali vantaggi potranno avere i contribuenti dall'approvazione della pace fiscale.Continua a leggere

Corona e Silvia Provvedi - confronto in diretta : ecco quando e cosa si diranno : confronto Fabrizio Corona – Silvia Provvedi: anticipazioni Gf Vip 2018 Il confronto di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ci sarà. E questa volta per davvero. Ci sono state numerose smentite fino a pochi minuti fa, ma adesso sono stati proprio Ilary Blasi e Alfonso Signorini ad aver annunciato l’ingresso di Corona al Gf Vip 2018. […] L'articolo Corona e Silvia Provvedi, confronto in diretta: ecco quando e cosa si diranno ...

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Video - quando saranno divise? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento di stasi. Intanto Gollini però ha deciso di mandare un messaggio con l'aereo sopra la casa.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:34:00 GMT)

viaggiatrice nel tempo rivela - alieni e androidi invaderanno la Terra : alieni e androidi sulla Terra? il racconto Quando li ha aperti ha raccontato di aver visto il mondo come 'un gigantesco computer', aggiungendo, 'c'erano miglia di fili e il mondo splendeva con colori ...

Decreto fiscale - accordo Lega-M5s : via lo scudo penale - resta lo sconto per chi ha evaso fino a 100mila euro all'anno : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Marco Milano - Mandi Mandi in disgrazia : ‘Mi hanno portato via tutto’ : “Mi hanno portato via la casa e tutto quello che avevo guadagnato negli anni”. È la dichiarazione shock di Marco Milano, noto al grande pubblico come Mandi Mandi, inviato d’assalto di Mai dire gol. Il comico, 57 anni, da 2014 non appare più sul piccolo schermo e il motivo è presto spiegato: una serie di problemi personali, a partire da quelli con il fisco, lo hanno travolto in una spirale che lo ha portato a una profonda ...