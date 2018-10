Al “Nido dell’Aquila 2018” la fase ‘calda’ del tricolore rally terra

sportfair

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Questo fine settimana, la penultima sfida del Campionato Italiano, a Nocera Umbra, firmerà sicuramente uno dei momenti più esaltanti e spettacolari della stagione Il Campionato Italiano, questo fine settimana farà tappa in Umbria, per una nuova ed avvincente edizione de “il Nido”, quinta e penultima prova del Campionato Italiano(CIRT), che del Campionato Italiano Cross Country. La gara organizzata a Nocera Umbra (Perugia) da PRS Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio si prevede sarà caratterizzata dalla lotta serrata per le posizioni di vertice del Campionato, con in palio punti decisivi che scateneranno sicuramente una bagarre serrata per il primato. MARCHIORO E LA FABIA R5 NEL MIRINO DI TUTTI Occhi puntati sul leader provvisorio, Nicolò Marchioro. Il ventisettenne padovano, navigato da Marco Marchetti sulla ...