AHS 8×08 | scacco matto all’Anticristo? VIDEO

(Di giovedì 25 ottobre 2018) AHS 8×08 trama e promo – L’ottavo episodio di American Horror Story: Apocalypse andrà in onda martedì, 31 ottobre 2018. “Sojourn” non ci ha ancora regalato una sinossi ufficiale, ma l’autore come al solito ha fatto molto di più. Il promo di AHS 8×08 ci svela infatti i primi indizi. AHS 8×08 promo “Sojourn” Brutto momento per Michael, che in quanto Anticristo dovrebbe sapere alla perfezione che mossa fare per colpire nuovamente l’umanità. E invece non è così. Del resto non esiste un manuale del super cattivo, come precisa in tutta fretta. In tutto questo è la nemica numero uno dell’Anticristo a prendere posizione, dandogli l’ennesimo schiaffo in faccia. Ormai tutti sanno la sua vera natura e visto che i suoi alleati sono morti, non gli rimane altro da fare se non la resa totale. Michael di certo non getterà la ...