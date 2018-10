: • Cyber News • #Agnelli svela i nomi della nuova Juve - Cyber_Feed : • Cyber News • #Agnelli svela i nomi della nuova Juve - NotizieIN : Agnelli svela i nomi della nuova Juve - TelevideoRai101 : Agnelli svela i nomi della nuova Juve -

Il presidente Andreaha presentato lantus, dando così il via all'era post Marotta-Mazzia, nel corso dell'assemblea con gli azionisti. "L'area servizi sarà affidata a Marco Re e avrà il compito di fornire all'area sportiva (affidata a Fabio Paratici) e all'area revenue (affidata a Giorgio Ricci) le risorse necessarie per perseguire i propri obiettivi". In apertura di assemblea ha parlato dell'inchiesta di Report: "Fatti acclarati in ogni sede.non può essere associata a fenomeni di bagarinaggio".(Di giovedì 25 ottobre 2018)