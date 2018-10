Agnelli | “la riforma va nella direzione di una serie A a 18 squadre”

calcioweb.eu

(Di giovedì 25 ottobre 2018) “Lavadi unaA a 18 squadre, ma la riflessione deve essere presa a livello internazionale, con l’obiettivo di armonizzare”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea, in risposta ad un’azionista. “Occorre – ha spiegato – un ribilanciamento in campo nazionale e internazionale, non in solo Paese. Confrontando quello che succede in Inghilterra e Germania, ad esempio, a fine stagione una squadra inglese puo’ arrivare a giocare 53 partite, una tedesca 43.L'articolo: “lavadi unaA a 18 squadre” CalcioWeb.