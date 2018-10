Aggiornamenti meteo Liguria | la prossima settimana inizierà il dominio del maltempo

Previsioni Meteo - conferme sul forte maltempo di Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre al Sud : gli ultimi Aggiornamenti : 1/14 ...

Allerta Meteo - countdown per il Ciclone Mediterraneo in formazione nelle prossime ore sul mar Jonio : gli ultimi Aggiornamenti : Allerta Meteo – I dati si fanno sempre più credibili in riferimento al Ciclone Mediterraneo che sta per nascere sul Mare Libico orientale poi in espansione e approfondimento verso lo Jonio meridionale e i settori ellenici. L’innesco del minimo è atteso intorno alla mezzanotte prossima a largo delle coste nordorientali libiche. Via via esso si approfondirà, ricevendo energia dal mare caldo, e si dirigerà verso Nord, muovendosi ...

Previsioni Meteo Ottobre - maltempo autunnale all’orizzonte : gli ultimi Aggiornamenti : Previsioni Meteo Ottobre – Abbiamo già annunciato da qualche giorno che dopo la rottura fredda e ventosa di queste ore, con drastico colpo all’estate, la bella stagione avrebbe avuto difficoltà a riprendersi e che essa sarebbe stata destinata al progressivo epilogo. In realtà un tentativo di rendersi rediviva ci sarà, per i prossimi 3/4 giorni con, via via, ripresa termica e tempo ampiamente soleggiato, ma potrebbe essere l’ultimo canto ...

Allerta Meteo - allarme sul mar Jonio per il 2° ciclone Mediterraneo nel giro di una settimana : gli ultimi Aggiornamenti : Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare. Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi ...

Previsioni Meteo - irruzione di aria fredda del 25-26 Settembre sempre più probabile : gli ultimi Aggiornamenti : Previsioni Meteo – I dubbi, benchè legittimi, si riducono in riferimento a una possibile ondata di aria fredda per il corso della prossima settimana. Legittimi, perché la configurazione proposta, oramai in maniera piuttosto unanime da parte di tutti i centri di calcolo, sarebbe più propriamente tipica dei mesi invernali e difficilmente credibile in una fase di fine estate. Invece, l’alta pressione atlantica, quella stessa che sta portando ...

Allerta Meteo Europa - cresce la preoccupazione per l’Uragano “Helene” : gli ultimi Aggiornamenti : Si sta tanto parlando dell’Uragano Helene, in questi ultimi giorni, uno dei due cicloni tropicali che stanno spazzando le latitudini tropicali e subtropicali atlantiche. L’altro è Florence, più possente e che si sta accostando alla costa orientale statunitense. Ci sono altri due cicloni in Atlantico, Isaac e Joyce, ma decisamente meno potenti, tant’è che il primo si configura come tempesta tropicale, il secondo come tempesta ...

Previsioni Meteo - non solo “Florence” : cresce l’ansia in Europa per l’Uragano “Helene” - gli ultimi Aggiornamenti : Previsioni Meteo – Non c’è solo l’Uragano Florence a tenere banco sull’oceano Atlantico: attenzione anche a “Helene”, che non si dirigerà verso gli Stati Uniti d’America e i Caraibi come consuetudine delle tempeste tropicali, ma ha già assunto una traiettoria decisamente insolita, puntando in pieno l’Europa occidentale. E’ ancora troppo presto per capire nel dettaglio se raggiungerà il ...

