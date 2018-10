Aemilia | la prima sentenza definitiva La Cassazione condanna 5 capi della cosca | 15 anni

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Ladi ‘ndrangheta che in Emilia Romagna risponde ai Grande Aracri di Cutro esiste, ha commesso reati riassunti in almeno duecento voci di imputazione e per cinque dei suoila Corte diha confermato in viale sentenze dell’appello. Si va dai 12di Antonio Gualtieri, Francesco Lamanna e Romolo Villirillo ai 14 di Alfonso Diletto ai 15 di Nicolino Sarcone, considerato il capo tra i. Tutti avevano chiesto il rito abbreviato. Uno solo dei “magnifici sei” che guidavano la Famiglia attende ancora la: è Michele Bolognino, per il quale i pubblici ministeriDirezione Distrettuale Antimafia di Bologna hanno chiesto complessivamente 48nel processo parallelo di Reggio Emilia. Il pronunciamentosezioneSuprema Corte presieduta da Maurizio Fumo conferma l’impianto accusatorio illustrato dal sostituto procuratore generale ...