Addio al papà del Baileys : Londra, 25 ott. -, AdnKronos, - L'imprenditore britannico Tom Jago, il re dei distillati, leggendario inventore di liquori come il Baileys Irish Cream, dal 1974 il superalcolico più venduto al mondo, ...

Addio a Roberto Renzi - papà del fumetto ‘Tiramolla’ : Dopo il “papà” dell’Uomo Tigre, ci lascia anche un altro grande disegnatore: è morto martedì 23 ottobre a Milano Roberto Renzi, noto come creatore del personaggio dei fumetti ‘Tiramolla’. Nato in provincia di Como, il 10 febbraio 1923, aveva 95 anni, vissuti in prevalenza a Milano. Giornalista e per diversi anni anche direttore del Circolo della Stampa, aveva cominciato a scrivere storie per i fumetti a 19 anni. ...

Addio al leggendario Keiichiro Kimura : il “papà” dell’Uomo Tigre è stato stroncato da un infarto : Addio a una delle leggende del cinema di animazione giapponese: il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo, morto venerdì scorso stroncato da infarto all’età di 80 anni. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. Kimura è stato il papà di “Cyborg 009” (1968), “L’Uomo Tigre” ...

Morto Keiichiro Kimura - Addio al papà de “L’Uomo Tigre” : Keiichiro Kimura si è spento all'età di 80 anni nella sua casa di Tokyo per un malore improvviso. Era noto come papà di alcune delle serie più acclamate dai ragazzi cresciuti negli anni Ottanta come "l'Uomo Tigre", "Mimì e la nazionale di pallavolo" e "Sam ragazzo del West”. A darne notizia è stato il figlio.Continua a leggere

Addio a Keiichiro Kimura - il papà de «L’Uomo Tigre» e «Mimì» : I cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati della nostra infanziaI cartoni animati ...

Keiichiro Kimura Addio - è morto il papà dell’Uomo Tigre : addio a una leggenda del cinema di animazione giapponese le cui creature sono celebri anche in Italia: si è spento per un infarto all’età di 80 anni il regista e disegnatore Keiichiro Kimura, creatore di numerosi cartoni animati che hanno popolato l’immaginario collettivo. La notizia della scomparsa è stata data dal quotidiano “Asahi Shimbun” di Tokyo. E’ stato il character designer di “Cyborg 009” ...

Morto Keiichiro Kimura - Addio al "papà" de "L'uomo tigre" : La sua creatura principale era un cult negli anni 80, ma il manga è del 1969. Naoto Date, il Tiger man che combatteva i soprusi, era un orfano nel fumetto del maestro giapponese Ikki Kajiwara e oggi si sentirà ancora più solo. Perché Keiichiro Kimura, animatore e creatore di numerosi cartoni animati tratti da fumetti giapponesi è Morto a 80 anni.A darne notizia il quotidiano "Asahi Shimbun" di Tokyo. Kimura ...

Keiichiro Kimura è morto/ Addio al papà dell’Uomo tigre - Mimì e Trider G7 : Keiichiro Kimura è morto. Addio al papà de L’uomo tigre, Mimì e la nazionale di pallavolo, Trider G-7, Sam il ragazzo del West e altri cartoni animati degli anni Ottanta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:12:00 GMT)

Keiichiro Kimura morto - Addio al “papà” dell’Uomo Tigre : suoi anche molti cartoni animati cult degli anni ’80 : È morto per un infarto Keiichiro Kimura, regista giapponese di animazione conosciuto come il “papà” dell’Uomo Tigre, il famoso personaggio con la maschera da Tigre. Creatore di numerosi cartoni animati mitici degli anni Ottanta, come “L’Uomo Tigre” appunto, Kimura aveva 80 anni e aveva iniziato a lavorare alla celebre Toei animation nel 1961. Tra i personaggi usciti dalla sua penna ricordiamo ...

È morto Leone Frollo : Addio al papà del fumetto erotico italiano : Leone Frollo, pioniere del fumetto erotico italiano e creatore di personaggi come Lucifera, Biancaneve e Naga, è morto all’età di 87 anni. Il fumettista e architetto veneziano è stato tra i più importanti autori di fumetto erotico degli anni Sessanta e Settanta.Continua a leggere

Addio a don Roberto - l’ex prete sposato a cui il Papa aveva concesso di dire messa : Roberto Camellini si è spento nelle scorse ore all’età di 91 anni, aveva ottenuto da Papa Francesco l’autorizzazione a celebrare messa, anche se in forma strettamente privata, nonostante fosse ancora sposato dopo aver lasciato l'abito talare.Continua a leggere

Andrea Iannone paparazzato tra le braccia di una ragazza dopo l'Addio a Belen : Andrea Iannone ha gia' dimenticato Belen Rodriguez? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da quando sul web ha iniziato a circolare una foto che ritrae il pilota in dolce compagnia. Il settimanale Chi, nel suo ultimo numero, mostra le immagini di un tenero abbraccio che il campione di Moto Gp si è scambiato con una mora qualche sera fa a Milano. Nonostante i due ragazzi sembrino molto complici, la rivista fa sapere ...

È morto il papà di Microsoft : l’America dice Addio al suo idolo : l’America dice addio a uno dei padri di di Microsoft, Paul Allen è morto lunedì pomeriggio a Seattle, fa sapere la famiglia, per le complicazioni legate a un linfoma non Hodgkin; proprio quel tumore che gli era stato diagnosticato anni fa e che a soli 29 anni lo aveva allontanato dall’azienda che aveva contribuito a fondare. Curato più volte, è sempre tornato: finendo per ucciderlo a soli 65 anni. Allen non era più formalmente in Microsoft dal ...

Monica Setta - è morto il papà Gino/ Foto - lo struggente Addio social : "il Paradiso ti aspetta" : Monica Setta, è morto il papà Gino: grave lutto per la giornalista e conduttrice tv. Su Instagram l'ultimo toccante addio: le condoglianze di molte amiche e colleghe.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:57:00 GMT)