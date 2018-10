Addio agli articoli monouso in plastica | l' Unione europea ne vieta la vendita

Dalle magliette alla finanza - Addio a Gilberto Benetton l'uomo della svolta. Che forse finirà con lui : Sono esistite due stagioni nella famiglia Benetton di Treviso. La prima, la più nota e per un certo tempo la più gloriosa, appartiene a due fratelli, a Luciano e a Giuliana. Quest'ultima è quella che ...

Addio a Gilberto : dai maglioni alla finanza - la mente dei Benetton : 'È stato all'apice della sua carriera fino a giugno - racconta uno dei collaboratori che ha lavorato più a lungo con lui - quando vedeva prosperare e crescere l'impero Benetton'. Soprattutto nei ...

Juventus - rivoluzione maglia nel 2019-20 : Addio alle strisce bianconere? : La stagione è iniziata solo da pochi mesi ma, come da tradizione, gli sponsor tecnici, sono già al lavoro con i club per predisporre le divise per l’annata 2019-2020. A sorpresa, potrebbero esserci importanti novità per una delle squadre più importanti nel panorama europeo: la Juventus. Come emerso dalle prime anticipazioni diffuse dal sito Footyheadlines.com […] L'articolo Juventus, rivoluzione maglia nel 2019-20: addio alle strisce ...

Meghan Markle - nulla sfugge : il ‘dettaglio’ spunta nella foto. E Addio protocollo reale! : Meghan Markle, la foto all’aeroporto di Melbourne fa subito il giro della rete. Condivisa su Twitter dal Governatore di Victoria, Linda Dessau, per salutare la partenza dei duchi di Sussex, all’occhio attento di Meghans Mirror non è sfuggito un dettaglio. Che vista acuta! Fissate lo sguardo sulla moglie di Harry, ora in dolce attesa. No, non sul look impeccabile, con trench e ballerine, e nemmeno sui capelli, che dopo averli legati ...

Cagliari - parla Barella : “l’Addio al club? Non certo per soldi” : Nicolò Barella parla già da calciatore maturo, nonostante la sua giovanissima età, il calciatore del Cagliari mostra tutto il suo attaccamento al club Nicolò Barella è uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Il giovane centrocampista del Cagliari si sta mettendo in luce in questa annata, tanto da conquistare la Nazionale e da attirare su di sè gli occhi delle big di tutta Italia. Il calciatore del Cagliar, parlando a SportWeek, ...

NBA – Durant respinge ogni ipotesi di Addio : “basta domande - penso solo agli Warriors” : Kevin Durant allontana ogni voce di addio e chiede “tregua” ai giornalisti: a KD interessano solo il campo e gli Warriors Sarà questa l’ultima stagione di Kevin Durant con i Golden State Warriors? É questa la domanda che accompagnerà KD per tutta l’intera annata. Negli ultimi giorni i rumor del possibile addio di KD, apparentemente confermato dal fratello, si sono fatti sempre più insistenti, tanto che lo stesso ...

NBA – Il fratello di Durant tradisce l’Addio di Kevin agli Warriors? L’indizio in un post Instagram : Tony Durant, fratello di Kevin, potrebbe aver rivelato la volontà di KD di lasciare i Golden State Warriors a fine stagione: L’indizio in un particolare post Instagram Coach Steve Kerr era stato sibillino qualche settimana fa quando disse che quello attuale potrebbe essere “l’ultimo ballo dei Golden State Warriors”. Il motivo? I tanti contratti in scadenza dello zoccolo duro della squadra, particolarmente quello di Kevin Durant che non ha ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 - l’Addio al calcio di Giorgio Chinaglia : Giorgio Chinaglia è stato un dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo attaccante. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Arriva così il primo trasferimento in Italia tra le file della Massese, in Serie C, e successivamente all’Internapoli, sempre in C, per passare poi alla Lazio nell’annata 1969-1970. Nella stagione 1971-1972 vince la classifica cannonieri della serie cadetta e ...

NBA – Clamoroso! I New York Knicks tagliano Noah : i dettagli dell’Addio del francese : Joakim Noah e i New York Knicks hanno trovato l’accordo per il buyout: la franchigia newYorkese si libera del centro francese e del suo maxi contratto Arrivato dai Chicago Bulls per essere il titolare nello spot di centro, con un maxi contratto da top player, Joachim Noah ha deluso le attese, diventando un macigno sul salary cap dei Knicks. Infortuni, problemi di forma fisica e poca voglia di ritornare al top, hanno fatto scivolare ...

Tria "imbavagliato" studia l'Addio : Roma Le spese ballerine, la guerra dei numeri, il braccio di ferro tra Lega e Cinquestelle sulla distribuzione delle risorse, l'imbarazzo di chi, come Giovanni Tria, si trova a dover dipanare la matassa e mettere il timbro su un documento che fornisca le cifre definitive e ufficiali su cui il governo potrà contare per realizzare le proprie proposte elettorali.Il giorno dopo l'episodio del cosiddetto "bavaglio", ovvero la conferenza stampa in cui ...

Ciclismo – Tricolore crono femminile : Elisa Longo Borghini sbaglia strada e dice Addio al titolo - la vittoria va a Elena Cecchini : Un’errata segnalazione costringe la Longo Borghini a sbagliare strada, il titolo italiano a crono va quindi a Elena Cecchini La prova femminile dei Campionati Italiani a cronometro va a Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon SRAM), che chiude con il tempo di 28’13″2 davanti a vittoria Bussi (BJ Bike Club, 28’24″3) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Cylance Pro Cycling, 28’28″5). La tre volte ...

Mondiali Volley 2018 – Juantorena medita l’Addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...

Arriva il reddito minimo? Addio agli altri sussidi : Trovare le coperture. È questa l'ossessione di via XX Settembre. M5s e Lega bussano alle porte del Tesoro per chiedere le risorse per finanziare i provvedimenti più importatnti del contratto di governo come il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero. Tria sta cercando, non senza difficoltà di accontentare le due anime del governo ma la strada è in salita. Soprattutto per il reddito di cittadinanza.I Cinque Stelle ...

Addio agli avvii involontari di Bixby 2.0 su Samsung Galaxy Note 9 : alert anche per S9 e S8 : In questi mesi parlando di Bixby 2.0 ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla questione inerente la lingua italiana, con alcuni indizi che lasciano ben sperare il pubblico ansioso si fare questo step, ma gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 nel corso delle ultimissime ore hanno ricevuto un aggiornamento per l'assistente vocale legato prevalentemente ad una funzione specifica. In attesa di saperne di più anche sul versante ...