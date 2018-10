Ad Asti una ' centrale' di traffico internazionale di cocaina da Sud America e Olanda

GinnAstica - Mondiali 2018 : Italia - Doha una tappa di passaggio sognando il futuro. Mori e compagne ci provano : Chi è ai Mondiali ha meritato la convocazione ed è indubbiamente una delle migliori ginnaste che attualmente l’Italia può proporre in ambito internazionale. Questo deve essere chiaro alla vigilia della rassegna iridata che per il settore femminile scatterà sabato 27 ottobre con la prima parte delle qualificazioni: all’Aspire Dome di Doha si presenta una Nazionale purtroppo ai minimi con delle scelte forzate dovute ai troppi infortuni ...

GinnAstica - Mondiali 2018 : Caterina Cereghetti si infortuna - definita la formazione dell’Italia. Il quintetto delle azzurre : Caterina Cereghetti si è infortunata a poche ore dall’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 17enne ha infatti accusato un problema a un gomito e non potrà scendere in campo nelle qualifiche in programma sabato 27 (ore 19.45 per la nostra Nazionale). L’Italia è rimasta in Medio Oriente con gli elementi contati in chiusura di una stagione caratterizzata da ...

Mourinho al miele : "Juve super educata e ha una difesa fantAstica" : I giornalisti speravano nell'ennesima, aspra polemica nei confronti del mondo bianconero. Tutt'altro. Prima una stoccatina a chi lo ha insultato , 'Le tre dita? Erano la risposta ovvia, ovviamente ...

MicroplAstiche - l'uomo ne ingerisce 32 mila all'anno : lo rivela una ricerca : Fino a poco tempo fa, le Microplastiche erano state ritrovate soltanto nei cibi, specialmente all'interno dei pesci che le ingoiano in mare. Adesso però, uno studio ha rivelato come le Microplastiche siano presenti anche all'interno del corpo umano. Le microparticelle in questione sono presenti nei contenitori di diversi cibi e bottiglie di plastica, motivo per cui fanno parte della catena alimentare di ogni essere umano. I risultati dello ...

F1 - Mondiale 2018 : l’incredibile serie di errori di SebAstian Vettel - per una stagione di enormi rimpianti : Si è sempre detto che, per sconfiggere un avversario che sembra non avere punti deboli, non si possa commettere il minimo errore. Quando affronti un rivale come Lewis Hamilton che ha a disposizione una vettura come la Mercedes, devi essere impeccabile lungo tutti i 21 appuntamenti della stagione e, quando la macchina non permette di competere per il successo, è fondamentale raccogliere il massimo bottino di punti possibile. Questo imperativo era ...

Crozza-Moscovici : “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pAsticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...

Asti - scoppia una caldaia in piazza Astesano : Decine di chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco nel giro di pochi minuti. Giovedì mattina un forte boato è stato avvertito in tutto il centro città; l'allarme è scattato poco prima ...

"Primo Calenda a passare una qualsiasi elezione". L'ironia dell'ex ministro per la nomina del figlio a delegato scolAstico : Che l'autoironia paghi è risaputo. Che possa aiutare anche nei sondaggi politici è tutto da vedere. Intanto Carlo Calenda la utilizza come leitmotiv su tutti i suoi canali social. Twitter è il suo "campo di battaglia" preferito. Il suo ultimo cinguettio ne è la conferma. In seguito all'elezione del figlio come delegato scolastico l'ex ministro ci ha tenuto a sottolineare il suo orgoglio paterno con un certo sarcasmo. ...

I topi - anticipazioni puntata sabato 13 ottobre : SebAstiano vuole costruire una darsena : sabato 13 ottobre prosegue un unicum nel panorama televisivo italiano: a partire dalle 21.15 su Rai3, infatti, continua I topi, la prima serie tv di Antonio Albanese, una commedia nel segno del suo inconfondibile stile. Composta da sei episodi di 25 minuti ciascuno, che Rai 3 trasmette in tre prime serate (due episodi a settimana, il sabato), la serie dà vita a un nuovo personaggio di Albanese, dotato di grande ironia e gusto del paradosso, che ...

Colpi di pistola contro la vetrina di una pAsticceria nel Napoletano - indagano i carabinieri : QUALIANO - Colpi di pistola contro le vetrine di una pasticceria. È quanto successo questa notte in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del negozio che ha ...

Ugo Abbamonte e Chiara NAsti/ Foto - "Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima" : Ugo Abbamonte, la dedica a Chiara Nasti su Instagram: "Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima e per me questo è sempre stato sufficiente"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:05:00 GMT)

Che fine hanno fatto i Romanov? Una serie tv racconta le vicende dei discendenti (o presunti tali) dell'ultima dinAstia reale russa : "Chi ha ammazzato la tua famiglia?", domanda lei allarmata. "I bolscevichi", risponde lui con grande tranquillità. I personaggi in questione fumano una sigaretta, sono in pausa fuori da un tribunale americano, discutono di quanto gli omicidi possano essere affascinanti, ridono tacitamente delle imprevedibili direzioni della vita. Un simile scambio di battute si può ascoltare in The Romanoffs, serie antologica di Amazon che porta la ...