Acqua | Gruppo Cap porta in Italia tecnologia Skytem per mappare sottosuolo

Gruppo Cap - le vie dell’Acqua vanno in mostra : (foto: Lorenzo Maccotta/ Le vie dell’acqua) Il traguardo dei 90 anni, che Gruppo Cap ha celebrato nel 2018, è un punto di arrivo ma anche di slancio verso nuove mete: la monoutilitily lombarda guidata da Alessandro Russo è da sempre impegnata per garantire ai cittadini dell’area metropolitana di Milano il servizio idrico, ma ha dimostrato di poter anche incentivare processi innovativi e attivare una comunicazione al passo con le ...

Palermo : Filcam Cgil - ok accordi salvaguardia lavoratori Gruppo Acqua Marcia : Palermo, 17 ott.- (AdnKronos) - La Filcam Cgil Palermo interviene sui tre accordi siglati ieri, conclusi con esito positivo, per garantire il trasferimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei tre alberghi del Gruppo Acqua Marcia Grand Hotel Villa Igiea, Excelsior Mercure e Gran Hotel delle Pal

Acqua : a Permanente di Milano mostra fotografica per 90 anni Gruppo Cap : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Un viaggio attraverso le immagini attorno a Milano, seguendo il flusso dell’Acqua. Si chiama 'La linea dell’Acqua' ed è la mostra fotografica organizzata da Gruppo Cap in collaborazione con l’agenzia fotografica Contrasto, per celebrare i suoi 90 anni di storia, che ver