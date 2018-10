ilfattoquotidiano

Achile Tarallo, una piccola storia buffa con Biagio Izzo, Tony Tammaro e Ascanio Celestini

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Può un napoletano anelare all’indipendenza creativa nella musica cantando in… italiano? In Achille, film diretto da Antonio Capuano, in sala dal 25 ottobre, troverete almeno un paio di risposte al bizzarro ma lampante e provocatorio quesito. Achille () passa parecchio tempo in bagno mentre la famiglia, figli, moglie e cagnolino, fanno la coda fuori dalla porta urlando in continuazione con una certa impellenza. Achille guida gli autobus e mentre è al volante, nell’ulteriore caos sonoro del traffico e dei passeggeri, canticchia le composizioni alla pianola che crea in salotto assieme all’amico Cafè (). A procacciare loro qualche ora di notorietà a feste e matrimoni è lo sgangherato impresario Pennabic (). Il loro repertorio s’intitola “Tamarro Italiano” e non prevede, se non su richiesta, e con molta pressione, brani in ...