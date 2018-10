Accadde oggi | nel 1954 la catastrofica alluvione di Salerno e i suoi 318 morti dimenticati

Accadde oggi - 25 ottobre 1970 : Gigi Riva affossa l’Inter : Luigi Riva, detto Gigi è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Trionfò nella classifica dei marcatori per le stagioni 1968-69 e 1969-70, vincendo addirittura lo scudetto (l’unico della storia del Cagliari). Nel campionato post-scudetto, pochi giorni dopo la ...

Accadde oggi : nel 79 l’esplosione del Vesuvio che seppellì Pompei - ma la data è stata messa in discussione da recenti scoperte : Era passato mezzogiorno quando il Vesuvio esplose in una violenta eruzione senza dare preavviso e cogliendo tutti di sorpresa. Inizialmente, secondo gli studi, l’evento era avvenuto il 24 agosto, data che fu poi spostata al 24 ottobre. recentissimi studi, invece, hanno ridatato l’evento spostandolo ad una settimana prima, al 17 ottobre. La lava fuoriuscita dal vulcano coprì interamente Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano: le ...

Accadde oggi - 24 ottobre 1993 : Roma-Lazio finisce 1-1 : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per i tifosi della Lazio e della Roma. Il 24 ottobre 1993 il derby della Capitale finisce 1-1, vantaggio firmato Giovanni Piacentini con un tiro fuori area, a dodici minuti dalla fine però è stato Fabrizio Di Mauro a ristabilite la parità. Non sono mancate le polemiche per un gol nel finale annullato a Balbo. SCARICA GRATIS ...

Accadde oggi : nel 1941 l’elefantino Dumbo di Walt Disney debutta al cinema : Era il 23 ottobre 1941 quando veniva lanciato il cartone animato di Walt Disney che aveva come protagonista l’elefantino Dumbo, diretto da Ben Sharpsteen. Le tecniche di animazione utilizzate erano molto semplici, per via della crisi economica che la Disney stava vivendo in quel periodo dopo i costi sostenuti per Pinocchio e per Fantasia. Dumbo raccolse un successo inaspettato, sia di critica che di pubblico: il film racconta la commovente ...

Accadde oggi - 23 ottobre 1932 : la prima coreografia in uno stadio italiano : Continua il programma con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli amanti delle statistiche e del campionato di Serie A. Il 23 ottobre del 1932 è andata in scena la prima coreografia in uno stadio italiano, nel corso del derby fra Lazio e Roma allo stadio del Partito Nazionale Fascista venne esposto il primo striscione da un gruppo di giovani, denominato “Paranza Aquilotti”. Un ...

Accadde oggi : dieci anni fa la terribile alluvione in Sardegna che fece 5 vittime - da allora i morti per alluvioni sono aumentati : Un’alluvione “straordinaria”, un nubifragio senza precedenti, i cui danni a tutt’oggi sono rimasti senza colpevoli. Si tratta del disastro causato dall’alluvione che esattamente 10 anni fa devastò Capoterra, in provincia di Cagliari, provocando la morte di quattro persone, più una quinta nell’hinterland del capoluogo sardo. Da quel 22 ottobre 2008 la Sardegna ha visto almeno un disastro ogni cinque anni, ...

Accadde oggi : nel 1980 - dopo 347 anni - la Chiesa Cattolica inizia la revisione del processo a Galileo Galilei : Era il 22 ottobre 1980 quanto la Chiesa Cattolica, dopo ben 347 anni, decise di rivedere il processo contro Galileo Galilei nel 1633. Per giungere ad una decisione furono necessari comunque altri dodici anni e il 31 ottobre 1992, alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, papa Giovanni Paolo II dichiarò finalmente che la Chiesa aveva compiuto un errore nel condannare Galileo Galilei. Lo scienziato era stato condannato al ...

Accadde oggi : nel 1968 l’ammaraggio dell’Apollo 7 sulla Terra - l’equipaggio è stato protagonista della prima trasmissione tv dallo Spazio : Apollo 7 fu la prima missione con equipaggio nel programma Apollo ad essere lanciata dopo il tragico incidente dell’Apollo 1. Fu una missione orbitale di undici giorni, il primo lancio con equipaggio del veicolo di lancio Saturn IB, e la prima missione spaziale americana con tre uomini: Walter Schirra, Donn Eisele, Walter Cunningham. Il lancio avvenne da Cape Canaveral l’11 ottobre 1968 alle ore 15.02 in condizioni di vento ...

Accadde oggi - 22 ottobre 1899 : nasce il Barcellona : Il Futbol Club Barcellona è una società spagnola di calcio, fu fondata a Barcellona nel 1899 da un gruppo di calciatori svizzeri e britannici guidati da Hans Gamper. La squadra di calcio milita in Primera División fin dalla prima edizione del torneo nella stagione 1928-29 ed è la più titolata a livello nazionale, potendo vantare nel proprio palmarès 25 campionati, 30 Coppe di Spagna, 2 Coppe della Liga, 13 Supercoppe di Spagna e 4 Coppe ...

Accadde oggi : il 21 ottobre 1805 la Battaglia di Trafalgar : Il 21 ottobre 1805 al largo del promontorio di Trafalgar, la flotta inglese, guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson infligge una severa sconfitta alle navi francesi appoggiate da quelle spagnole. Nelson muore sul ponte della sua ammiraglia, la Victory. La vittoria britannica confermò la supremazia navale che il Regno Unito aveva stabilito nel corso del XVIII secolo. L'articolo Accadde oggi: il 21 ottobre 1805 la Battaglia di Trafalgar ...

Accadde oggi : nel 1997 il Vaticano avvia il processo per la beatificazione di Padre Pio da Pietralcina : Francesco Forgione, ovvero Padre Pio da Pietralcina, moriva il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, dove faceva parte dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini. Già l’anno successivo, nel 1969, si iniziarono a raccogliere i primi materiali per avviare il suo processo di canonizzazione. Nel 1982 gli viene riconosciuto il titolo di “servo di Dio” e nel 1990 viene reso venerabile. Il processo di beatificazione viene avviato il 21 ...

Accadde oggi : nel 1879 Thomas Edison inventa la lampadina - ma anche altri inventori stavano lavorando all’idea : Già nel 1860 Joseph Wilson Swan aveva costruito una lampadina, ma il perfezionamento di quest’ultima arrivò solo nel 1878, ad opera di Edison. Nel 1879 l’inventore americano Thomas Alva Edison riuscì a costruire un modello di lampadina sufficientemente durevole, a differenza delle precedenti che si esaurivano velocemente. La lampadina di Edison era costituita da un bulbo di vetro con all’interno un filo di cotone carbonizzato attraversato da ...

Accadde oggi - 21 ottobre 2015 : Buffon supera Del Piero come minuti : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica Accadde oggi’, giornata importante per i tifosi della Juventus. Il 21 ottobre 2015 durante la gara contro il Borussia Mönchengladbach, Gianluigi Buffon supera Alessandro Del Piero come minuti disputati con la maglia della Juventus, diventando così lo juventino con più minuti giocati in tutte le competizioni. Buffon al 74′ della gara contro i tedeschi ha superato ...

Accadde oggi : nel 1944 gli americani bombardano Milano - 614 morti di cui 184 bambini : Il 20 ottobre 1944 gli aerei americani bombardarono Milano, prendendo di mira gli stabilimenti dell’Alfa Romeo e della Breda. Erano le 11:30 quando i quartieri di Gorla e Precotto si videro arrivare addosso oltre 80 tonnellate di esplosivo. Fu una strage: 614 morti, tra cui 184 bambini che frequentavano la scuola elementare “Francesco Crispi“, quasi rasa al suolo. L’episodio passò alla storia come “strage di ...