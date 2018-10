A Milano la gara di solidarietà per trovare un donatore  di midollo per Alessandro La

Milano : oltre 2000 al CorriBicocca - gara podistica per 20 anni Università (2) : (AdnKronos) - Tra i partecipanti alla gara non competitiva anche il rettore dell'Ateneo, Cristina Messa, che ha sottolineato come si sia voluto, con questa iniziativa, "mettere insieme l'idea di festa e di coinvolgimento di tutti con lo sport. Stiamo dedicando moltissimo allo sport e questo è un seg

Milano : oltre 2000 al CorriBicocca - gara podistica per 20 anni Università : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - oltre duemila persone i sono date appuntamento questa mattina alle 8.30 al piazzale dell'Ateneo Nuovo a Milano, per la gara podistica organizzata dall'Università Bicocca insieme al Cus. Un evento, il primo di questo genere, pensato per festeggiare il ventesimo compleann

Milano : domenica 'CorriBicocca' - gara podistica per 20 anni Università : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Per il suo ventesimo compleanno l’Università Bicocca, insieme al Cus Milano, organizza la prima gara podistica dell’Ateneo. Competitiva, non competitiva e in team: queste le tre specialità della CorriBicocca alle quali è possibile partecipare percorrendo cinque o dieci

Milano. Gara per l’acquisto di 73 telecamere per Area B : Palazzo Marino ha dato il via libera alla Gara per l’acquisto del secondo lotto di telecamere per il controllo dei

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...

Milano : Area B - avviata gara per acquisto 73 telecamere : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha dato il via libera alla gara per l'acquisto del secondo lotto di telecamere per il controllo dei varchi che costituiscono l'ingresso in Area B, la zona a traffico limitato a bassa emissione dentro la quale progressivamente non potranno entrare i v

Milano. Garantita la prosecuzione dei lavori in tutti i cantieri M4 : Si è svolto tenuto a Palazzo Marino un incontro tra Astaldi e Comune. Erano presenti il Sindaco Giuseppe Sala, l’assessore

Milano. Garantire sostenibilità delle cure senza pregiudicare qualità : Le prospettive europee dei sistemi sanitari universalistici sono state al centro del convegno ‘Health Sustainable Innovation’, organizzato dalla Fondazione ‘The

Una tonnellata di hashish in garage : sequestro record a Milano - vale 11 milioni di euro : Il box in via Padova intestato a un 42enne che è stato arrestato. La droga nascosta dietro a un muro abbattuto a martellate dai poliziotti

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia punta sulla candidatura Milano-Cortina : presentato il progetto al CIO - le possibili sedi di gara : La candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è stata presentata ufficialmente al CIO dopo che Torino si è chiamata fuori dal progetto. Ieri l’Italia ha superato un test importante a Losanna e siamo ancora in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio ma sicuramente abbiamo perso un po’ di credibilità a livello internazionale dopo ...