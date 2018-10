A Inzaghi il derby con Garcia | Marsiglia 1 Lazio 3

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : "Siamo alla pari. Garcia? Nessun derby" : La vittoria di Parma è già in archivio, la Lazio non può fermarsi. Domani al Velodrome di Marsiglia la attende una partita fondamentale, forse decisiva per gli esiti del suo girone di Europa League. '...

Inzaghi : 'Primo derby indimenticabile. Staserà forza Milan' : ... per sempre resteranno nel cuore dei tifosi i suoi gol più che fondamentali per i successi in giro per il mondo. Oggi Filippo Inzaghi, nel post-partita di Bologna-Torino, ha parlato a Sky Sport . Il ...

Lazio - Inzaghi : "Dimentichiamo il derby e voltiamo pagina" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della sfida di Europa League contro l'Eintracht: "Sono una squadra forte, dovremo tirare fuori il carattere"

Lazio - Inzaghi : "Il derby è colpa mia - ma ora pensiamo solo all'Eintracht" : Il derby da cancellare e un'Europa League che non ammette distrazioni perché il girone è difficile e la partita di domani sera molto delicata. Ma forse è meglio così, perché dopo il k.o. contro la ...

Eintracht-Lazio - Inzaghi : “Dimenticare il Derby” : “Sicuramente domani dovremo fare una partita di cattiveria e di carattere, giochiamo contro una squadra fisica e organizzata, con un pubblico straordinario, avranno lo stadio esaurito, tutti dalla loro parte, noi avremo i nostri, ma l’unico mio problema adesso è dimenticare il derby”, Lo dice l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match di […] L'articolo Eintracht-Lazio, Inzaghi: “Dimenticare ...

Inzaghi - derby? Fatto esame di coscienza : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare". Parla il ...

Inzaghi : 'Derby? Arrabbiati ma lasciamocelo alle spalle' : FRANCOFORTE, Germania, - ' L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare '. Parla il ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimentichiamo il derby'. Berisha : 'Non vedo l'ora di giocare' : Vincere in Europa League per smaltire la delusione del derby. Simone Inzaghi vuole una reazione da suoi uomini. Alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio ha parlato ...

Lotito show sulla sua Lazio : la super offerta per Milinkovic-Savic ed i “rimproveri” post derby ad Inzaghi : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’ipotesi di cessione di Milinkovic-Savic e di un’offerta shock pervenuta nelle ultime ore di calciomercato Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare di calciomercato in chiave Milinkovic-Savic. Il patron laziale, parlando ad Il Tempo, ha ammesso la presenza di un’offerta shock per il serbo nelle ultime ore della sessione estiva: “Lo dico con ...

Roma-Lazio - Simone Inzaghi analizza il derby : “serve più cattiveria” : Simone Inzaghi ha parlato del derby perso contro la Roma per 3-1 dalla sua Lazio, una gara equilibrata decisa dalla maggior cattiveria giallorossa “La Roma ha avuto più cattiveria, ci ha creduto di più, nonostante abbiano fatto gol su tre calci piazzati. Avevamo raggiunto il pareggio, ma poi abbiamo preso gol su una punizione che ci ha condannato. Strakosha non ha visto partire la palla e ha preso gol sul suo palo. È stato un ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Nessun alibi - per vincere un derby bisogna fare di più' : La Roma mostra i muscoli e si prende il primo derby della stagione. La Lazio, tornata in partita dopo l'1-1 di Immobile, non riesce a reagire ed è costretta a cedere i tre punti: 3-1 il risultato ...

Inzaghi e il derby : 'Ce la giochiamo alla pari' : È il giorno del derby con la Roma, in scena oggi alle 15 allo stadio Olimpico. Il tecnico Simone Inzaghi ieri ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello. Come si vince? 'Sappiamo ...

Lazio - Inzaghi : "Un derby va giocato con fame" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della stracittadina di domani: "Gara importantissima per noi e i nostri tifosi, dobbiamo vincere"