A fuoco un capannone dismesso a San Paolo

Milano - Quarto Oggiaro - A fuoco capannone di rifiuti : pericolo nube tossica : E' scoppiato ieri sera intorno alle 20.30 il vasto incendio in un capanonne di rifiuti , nell'area nord di Milano, in via Dante Chiasserini , in zona Bovisacca, vicino a Quarto Oggiaro. Sul posto sono ...