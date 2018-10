A Cairo la prima festa regionale dei prodotti De Co

Tony Cairo li sfida Rossi : 'Voglio arrivare al decimo titolo prima di Valentino' : Spero io, ma ha tutte le carte in regola per farcela, solo che lì la moto conta molto e da noi il pilota fa più la differenza ha scherzato il campione di motocross nel Festival dello Sport di Trento -...

LIVE Motocross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina nella prima manche davanti a Cairo li ed in gara 2 può già chiudere i conti : Il nove volte campione del mondo azzurro proverà a rimandare il più possibile un verdetto che però sembra impossibile da sovvertire, a causa di un avversario che si è dimostrato semplicemente più ...

sfida vera tra le Primavera di Torino e Milan - i rossoneri in finale al Memorial Mamma Cairo : Le speranze di domani in scena al 6° Memorial Mamma Cairo. E' sfida vera e a tratti spettacolare tra le Primavera di Torino e Milan che come di consueto hanno aperto il trofeo che si disputa a due ...