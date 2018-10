A 62 anni sono ancora un sogno erotico? Be' | mi inorgoglisce

Desirée - morta a 16 anni : ci sono 6 interrogati | "Drogata e stuprata dal branco" : Non è stato un "normale" caso di overdose la morte di una ragazza avvenuta in uno stabile occupato a Roma, a San Lorenzo, nella notte tra venerdì e sabato: la procura indaga per omicidio e stupro. Arriva Salvini, le reazioni del mondo della politica

Emissioni CO2 - negli ultimi dieci anni in Italia sono calate del 22 per cento : Più che un obiettivo, in tema di contenimento delle Emissioni di CO2, la Commissione Europea ha lanciato una vera e propria sfida per il raggiungimento di quota 95 g/km entro il 2021. L’Italia pare stia andando già in una buona direzione, discreta pure rispetto agli altri paesi europei. Secondo il rapporto dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) e la congiunta elaborazione dei dati dell’Osservatorio ...

Lorena Bianchetti incinta a 44 anni - ecco le foto col pancione : «Procede tutto bene - sono lievitata subito» : ?Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni?, così Lorena Bianchetti, conduttrice di ?A sua immagine? su...

Pensioni e «quota 100» - ci sono 13 - 7 mld in due anni Che cosa prevede la manovra Condono : tasse al 20% su redditi nascosti : Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, 7 circa per le Pensioni anticipate e la riforma della Legge Fornero. Stanziate le risorse, ma l’attuazione è rinviata a provvedimenti specifici successivi

Inaugurato l'ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa - Musumeci : 13 anni sono troppi : Inaugurato stamattina a Ragusa il Nuovo Ospedale Giovanni Paolo II. Presente il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

Andrea Iannone confessa : «Belen Rodriguez? Dopo tre anni sono stufo» : Andrea Iannone è stufo. Il campione di motociclismo, noto alle cronache rosa per la sua relazione con Belen Rodriguez, non nasconde di essere esasperato dalle continue notizie su di lui e...

Ragazza di 28 anni costretta su una sedia a rotelle : 'Mia madre mi ha sparato e sono rimasta paralizzata' : La storia che arriva da Losanna ha dell'incredibile. Patrizia , 28enne italiana residente nella città svizzera, prova a raccontare la sua terribile storia. Il 29 giugno del 2017, sua madre le ha ...

Accadde oggi : dieci anni fa la terribile alluvione in Sardegna che fece 5 vittime - da allora i morti per alluvioni sono aumentati : Un’alluvione “straordinaria”, un nubifragio senza precedenti, i cui danni a tutt’oggi sono rimasti senza colpevoli. Si tratta del disastro causato dall’alluvione che esattamente 10 anni fa devastò Capoterra, in provincia di Cagliari, provocando la morte di quattro persone, più una quinta nell’hinterland del capoluogo sardo. Da quel 22 ottobre 2008 la Sardegna ha visto almeno un disastro ogni cinque anni, ...

MAURIZIO BATTISTA/ "Sono tanti anni che non parlo con i miei figli. Ora ho un'altra famiglia" (Verissimo) : MAURIZIO BATTISTA a Verissimo: uscito dal Grande Fratello Vip 2018 ha rilasciato una serie di dichiarazioni sull'esperienza all'interno della casa e su alcuni coinquilini (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Leopolda - la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore : “Realizzo un sogno. Sono felicissimo” : “Posso finalmente realizzare il sogno della mia vita: posso fare il conduttore televisivo. Sono felicissimo”. Lo ha detto sorridendo Matteo Renzi, oggi nel corso della seconda giornata di lavori della Leopolda 9, iniziando la sessione pomeridiana che prevede Renzi nell’insolita veste di conduttore di un talk show. L'articolo Leopolda, la diretta del dibattito con Matteo Renzi nei panni del conduttore: “Realizzo un sogno. Sono ...

Avril Lavigne rivela : “Sono stata a letto per due anni - pensavo di morire” : La cantante è tornata a parlare della malattia che l'ha colpita The post Avril Lavigne rivela: “Sono stata a letto per due anni, pensavo di morire” appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga - il toccante discorso a Elle’s women : “Sono stata molestata e aggredita quando avevo 19 anni” : “Dopo che sono stata aggredita, a 19 anni, sono cambiata per sempre. Una parte di me si è spenta. Non l’ho raccontato a nessuno, mi vergognavo”. È stato un discorso toccate, una sorta di confessione a tratti interrotto dalle lacrime, quello di Lady Gaga alla 25esima edizione dell’evento di Elle’s women. Dal palco, vestita con un completo maschile oversize di Marc Jacobs, ha parlato degli abusi subiti da ragazza e le ...