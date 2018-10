86enne di Atessa | investito all' uscita dal bar muore dopo ricovero all' ospedale

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Chieti - E' mortoilall'di Pescara, Sergio Giolo l'diche nel tardo pomeriggio di ieri era statomentre, appena uscito da un bar, stava attraversando la strada. L'uomo subito soccorso era purtroppo arrivato già in grave condizioni presso il nosocomio pescarese. L'automobilista alla guida dell'auto investitrice era una donna che si è subito fermata per cercare di soccorrerlo e ai carabinieri avrebbe detto di non aver visto il pedone perché accecata dal sole che stava tramontando. Sul posto l'immediato l'intervento del 118 diche ha stabilizzato il ferito, successivamente trasportato in eliambulanza all'di Pescara con trauma cranico commotivo e altri politraumi, dallo stato di coma l'uomo non ha più avuto la forza di riprendersi. leggi tutto