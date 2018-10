5 motivi per ricordare la serie classica di Flash

Ora Solare 2018 - esperto : per diversi motivi - non solo legati alla salute - “bisognerebbe mantenere l’ora legale tutto l’anno” : Portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio non è un cambiamento da poco, e promette di rovinare il sonno di circa 250mila piccoli italiani: lo ha spiegato all’Adnkronos salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, riferendosi al cambio dell’ora che avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 da anni. L’esperto è convinto che “per diversi motivi, non solo ...

Ermal Meta ti svela 3 buoni motivi per non perderti il nuovo tour nei teatri con gli Gnu Quartet : Dai un'occhiata alla nostra video intervista!

Banshee - i motivi per recuperare la serie : 5. Job: Il drag queen show (L'uomo del tuono, Stagione 2 Episodio 2)4. Kurt: Il fratricidio (Requiem, Stagione 4 Episodio 10)3. Le scene di lotta: Ana contro Dimitri (L'appartenenza, Stagione 1, episodio 8)2. Carrie & Lucas: La riunione (L'apocalisse ,Stagione 1, episodio 7)1. Lucas Hood: La casa che brucia (La verità sugli unicorni, Stagione 2, Episodio 5)Ogni anno il numero di produzioni seriali sale, ma quelle indimenticabili restano ...

F1 - Mercedes spiazzata dalla FIA prima del Gp di Austin : svelati i motivi della superiorità della Ferrari : prima del Gp di Austin la Federazione ha deciso di rendere completamente illegali i fori di cerchio e mozzo utilizzati dalla Mercedes, intimandone la chiusura C’è un motivo dell’inattesa superiorità della Ferrari rispetto alla Mercedes ad Austin, svelato da un retroscena venuto a galla a poche ore dalla conclusione della gara. photo4/Lapresse La Federazione Internazionale infatti ha reso noto di aver intimato al team campione ...

MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO E IL FATTO QUOTIDIANO/ Condanna per diffamazione a papà Tiziano : i motivi : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il FATTO QUOTIDIANO: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:23:00 GMT)

5 motivi per continuare a guardare I Medici : Il ripasso storicoLorenzo il MagnificoFirenzeIl cast internazionaleL'orgoglio italianoDopo un’anteprima in esclusiva su RaiPlay il 18 ottobre, farà il suo debutto ufficiale il 23 ottobre, in prima serata su Rai1, I Medici: Lorenzo il Magnifico, la seconda stagione della produzione internazionale che racconta l’ascesa e il dominio della dinastia fiorentina all’interno della storia italiana. Prodotti da Lux Vide con Rai Fiction, ...

SCUOLA/ Nuova maturità - tutti i motivi per reintrodurre il tema di storia : L'abolizione del tema di storia è un fatto molto negativo e l'aver detto il ministro Bussetti che la storia sarà comunque valorizzata, non elimina il problema. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro, ma non il prof, di F. FoschiSCUOLA/ I prof al bivio del '68: sogno fallito o realizzato?, di F. Foschi

Torino - prende a martellate il fratello : arrestato 52enne/ Aggressione dopo ennesima lite per motivi familiari : Torino, lite tra fratelli finisce a martellate: arrestato il 52enne Sergio Serra dopo aver colpito il 61enne Marco alla schiena. E' stato quest'ultimo ad allertare il 112.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Il rifiuto di Rihanna al Super Bowl 2019 per difendere i diritti civili : svelati i nobili motivi del forfait : L'ipotesi di Rihanna al Super Bowl 2019 è saltata per motivi politici. A quanto pare, sia la popstar barbadiana che la collega P!nk erano in lizza per lo spettacolo dell'intervallo nella finale della National Football League del prossimo anno, ma alla fine qualcosa è andato storto e a firmare il contratto sono stati i Maroon 5. A rivelarlo è Entertainment Tonight, che spiega come entrambe le popstar abbiano rifiutato la proposta di esibirsi ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

ROMA - ESPLOSIONE IN PALAZZINA : DUE USTIONATI GRAVI/ Ultime notizie Genzano : motivi della perdita di gas ignoti : Genzano, esplode una PALAZZINA: due USTIONATI GRAVI. Ultime notizie ROMA, coinvolti un uomo e una donna: 30 famiglie sono state evacuate, edificio dichiarato inagibile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:56:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista abbandona la casa per 'motivi strettamente personali' : 'Il comunicato che non avrei mai voluto leggervi: per motivi personali purtroppo io vado via perciò grazie a tutti'. Così nel pomeriggio di oggi, sabato 13 ottobre, Maurizio Battista ha deciso di ...

