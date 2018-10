18enne ucciso | sesto uomo 3 ore dal Gip

18enne ucciso : sesto arresto : ANSA, - ORISTANO, 23 OTT - Per l'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l'11 settembre scorso sulle sponde del lago Omodeo, c'è un sesto giovane arrestato. E' Nicola Caboni, il ...

Un 18enne è stato ucciso a colpi di pala e piccone a Oristano per un debito di droga : Attirato in una trappola da un gruppo di coetanei, ucciso in riva al lago e fatto a pezzi per un debito di droga di alcune centinaia di euro. Così è morto Manuel Careddu, 18 anni, di Macomer , Nuoro, ,...

Un 18enne è stato ucciso a colpi di pala e piccone a Oristano per un debito di droga : Attirato in una trappola da un gruppo di coetanei, ucciso in riva al lago e fatto a pezzi per un debito di droga di alcune centinaia di euro. Così è morto Manuel Careddu, 18 anni, di Macomer (Nuoro), scomparso l'11 settembre scorso. Il suo corpo smembrato è stato ritrovato oggi, dopo giorni di ricerche, nelle campagne di Ghilarza, nell'Oristanese. In fronte, il cadavere presentava il segno di una picconata inferta ...

“Corpo fatto a pezzi - cranio spaccato”. La drammatica fine di Manuel - 18enne ucciso dai coetanei : Cinque giovani sono finiti in carcere, accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo di Manuel è stato fatto a pezzi e poi sotterrato in un terreno in provincia di Oristano. Il 18enne di Macomer sarebbe stato ucciso per un debito di droga.Continua a leggere

Trovato corpo 18enne ucciso in Sardegna : ANSA, - ORISTANO, 17 OTT - E' stato Trovato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano, il corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer per il cui omicidio sono finiti in carcere cinque ...

Ritrovato il corpo di Manuel Careddu - il 18enne ucciso in Sardegna per un debito di droga : Sarebbe stato fatto a pezzi e poi sotterrato il corpo di Manuel Careddu, il 18enne ucciso lo scorso 11 settembre nell'Oristanese. Il cadavere del giovane, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato ad una profondità di circa 20 centimetri dal suolo in un triangolo di territorio, tra Ghilarza, Aidomaggiore e Abbasanta, in provincia di Oristano.Si tratta di un terreno roccioso nel quale aveva lavorato Cristian Fodde, uno ...

MACOMER - 18enne ucciso E GETTATO NEL LAGO/ Ultime notizie - intercettazioni choc “Uccidiamo anche la madre” : MACOMER, 18ENNE UCCISO e GETTATO nel LAGO. Ultime notizie, intercettazioni choc di uno dei cinque arrestati: “Uccidiamo anche la madre”. Nuovi dettagli sull'indagine(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:19:00 GMT)

18enne ucciso : madre - ditemi dov'è Manuel : ANSA, - ORISTANO, 14 OTT - Mentre proseguono le ricerche del corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer , Nuoro, sparito dall'11 settembre e per il cui omicidio sono finiti in carcere cinque ...

MANUEL CAREDDU - 18enne SCOMPARSO E UCCISO DA 5 COETANEI/ La mamma : “Belve - non verrà mai fatta giustizia” : Macomer, trovato morto 19enne SCOMPARSO: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane MANUEL CAREDDU: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Manuel Careddu - svolta nelle indagini : il 18enne scomparso a Oristano “è stato ucciso da 5 amici per un debito di droga” : Manuel Careddu è stato ucciso barbaramente per un debito di droga, dopo essere stato attirato in una trappola. Così gli inquirenti hanno ricostruito la morte del ragazzo di 18 anni di Macomer, in provincia di Nuoro, scomparso l’11 settembre scorso ad Abbasanta in provincia di Oristano. Agli arresti, con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sono finiti cinque giovani, probabilmente suoi amici, ...

18enne scomparso e ucciso da 5 coetanei/ Ultime notizie Macomer - corpo nel lago : una ragazza tra i killer : Macomer, trovato morto 19enne scomparso: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane Manuel Careddu: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:46:00 GMT)

18enne SCOMPARSO A MACOMER UCCISO DA 5 COETANEI/ Ultime notizie “Fra i delitti più efferati di sempre" : MACOMER, trovato morto 19enne SCOMPARSO: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane Manuel Careddu: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:50:00 GMT)

18enne ucciso da cacciatore - trovato fucile accanto al corpo : Genova, 1 ott. (Adnkronos) - E' stata trovata un'arma, un fucile calibro 12, accanto al corpo del ragazzo di 18 anni,Nathan Labolani, morto ieri mattina ad Apricale, in provincia di Imperia, dopo essere stato colpito all'addome da un colpo di fucile sparato per sbaglio da un cacciatore 29enne impegn

18enne ucciso da cacciatore - trovato fucile vicino a corpo : E' stata trovata un'arma, un fucile calibro 12 , accanto al corpo del ragazzo di 18 anni, Nathan Labolani, morto ieri mattina ad Apricale , in provincia di Imperia, dopo essere stato colpito all'...