: #Foggia «Il 18enne pestato più volte» Arrestato il buttafuori|Video - corrmezzogiorno : #Foggia «Il 18enne pestato più volte» Arrestato il buttafuori|Video - infoitinterno : Foggia, 18enne pestato fuori dalla discoteca: fermato il buttafuori - infoitinterno : Foggia, 18enne pestato: fermato buttafuori discoteca -

Il ragazzotrovato nei pressi della discoteca Domus a Foggia il 21 ottobre scorso, non è solo stato brutalmente picchiato, ma dalle indagine risulterebbe che ildel locale, un 37enne con precedenti penali, gli hacolpendolo alla nuca. Il gip ha disposto che l'indagato rimanga in carcere. Intanto i sanitari dell'ospedale di San Giovanni Rotondo hanno operato il giovane, per estrarre la scheggia di metallo presente nella mandibola. Frammento risultato essere l'ogiva di un proiettile.(Di giovedì 25 ottobre 2018)