17 nuove eccezionali ricette di pasta di chef di tutto il mondo

Eccezionali nuove immagini di Red Dead Redemption 2 mostrano le città : Red Dead Redemption 2 è ormai davvero imminente, uscirà il 26 ottobre per PS4 e Xbox One. In realtà Rockstar Games ha mostrato ben poco del gioco, a parte due video di cui uno gameplay e una manciata di foto. Ogni volta che lo sviluppatore rilascia qualche contenuto per il nuovo e attesissimo open world wester è una festa. Oggi è uno di quei giorni. Rockstar ha presentato tramite queste foto alcune cittadine di frontiera in cui metteremo i ...