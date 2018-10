15 milioni per il Sud Est e per l' autostrada

Manovra - i fondi a disposizione per le leggi dei parlamentari aumentano di 250 milioni : Il Fondo Parlamento, ovvero i soldini a disposizione delle leggi proposte dai parlamentari, viene incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'...

Due progettisti hanno vinto 1 - 5 milioni per aver creato un dispositivo che estrae acqua potabile dall'aria : ... già esistenti, insieme hanno dato vita a un nuovo sistema chiamato "WeDew", una tecnologia a impatto ambientale zero che si spera possa essere applicata presto in tutte quelle parti del mondo dove l'...

Premiati cinque giovani scienziati italiani negli Usa. Otterranno finanziamenti per 250 milioni di euro : Sono italiani, ma lavorano negli Stati Uniti e in Canada: c’è chi fa ricerca contro i tumori, chi lavora al computer quantistico, chi a valvole cardiache perfettamente adattabili al corpo umano e chi ha scoperto una sorgente di neutrini cosmici ad alta energia. Si chiamano Sara Buson, Antonio D’Amore, Riccardo Manenti, Lorenzo Brunetti e Roberta Zappasodi e sono i 5 migliori ricercatori italiani in Nord America, Premiati a Washington da ...

Metro Roma - la Procura indaga : disastro colposo | "I tifosi ballavano" - "No - traballava da giorni" | Campidoglio : 11 milioni per la manutenzione : Intanto Atac chiarisce che controlli e manutenzione delle scale mobili vengono effettuati mensilmente. Nel 2015 erano stati chiesti al Comune interventi di manutenzione in tutte le stazioni della Metro

Salute : milioni di persone ogni anno al pronto soccorso per attacchi d’asma - ecco qual è la causa più insidiosa : Sono diverse milioni gli individui nel mondo che finiscono ogni anno in pronto soccorso a causa di un attacco di asma dovuto all’inquinamento da traffico e industriale, da esposizione sia a ozono che ha forte azione irritante sulle vie respiratorie, sia a ‘particolato fine’, ovvero quelle particelle inquinanti che finiscono in profondità nei polmoni. A rivelarlo è uno studio, il primo del genere, condotto da Susan Anenberg, ...

L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di obsolescenza programmata : Multe salate per Samsung e Apple a causa di pratiche scorrette. Definita come obsolescenza programmata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come AGCM, ha sanzionato i due colossi con multe rispettive di 5 e 10 milioni di euro che hanno violato vari articoli del Codice del Consumo. L'articolo L’AGCM multa Samsung e Apple per 5 e 10 milioni di euro con l’accusa di obsolescenza programmata proviene da ...

Metro Roma - Campidoglio : 11 milioni per manutenzione e sicurezza - Un testimone : 'La scala mobile traballava' : "In merito a notizie di stampa sulla richiesta del 2015 di intervento manutentivo da parte di Atac a Roma Capitale , l'amministrazione precisa di aver messo a Bilancio 2018-2020 circa 11 milioni di ...

L’Uomo del Giorno : Ilkay Gundogan - nel 2016 passa al Manchester City per 27 milioni di eur : Ilkay Gundogan è nato a Gelsenkirchen, il 24 ottobre 1990, è un calciatore tedesco di origine turca, centrocampista del Manchester City e della nazionale tedesca. Centrocampista completo nonché vero e proprio jolly, molto bravo tecnicamente, abile nei passaggi stretti e filtranti, inoltre possiede una buona attitudine negli inserimenti offensivi. È un giocatore molto elegante ed ha nella visione di gioco la sua arma migliore ampliando la ...

BMW richiama 1 - 6 milioni di veicoli per un problema al sistema di raffreddamento : Bmw ha annunciato il richiamo di 1,6 milioni di veicoli diesel in tutto il mondo per risolvere un problema al sistema di raffreddamento . Il liquido di raffreddamento dell'automobile potrebbe fuoriuscire e in 'casi estremi' potrebbe portare a un incendio . Le auto ...

Sanità - investimenti per 105 milioni. Ma Toma rivela : 'congelata' l'integrazione Cardarelli-Cattolica : Il progetto, osservato dai Ministeri della Salute e delle Finanze, dovrà essere rivisto. Intanto il governatore del Molise torna a inveire contro la mancata nomina del nuovo commissario ad acta ...

Tumori - USA : ridotto da 289 a 78 milioni in risarcimento da Monsanto per cancro : Negli Stati Uniti il tribunale di San Francisco ha confermato la sentenza che condanna il colosso dei prodotti agricoli Monsanto come responsabile del cancro terminale che ha colpito un giardiniere di 46 anni, ma ha ridotto significativamente il risarcimento all’uomo: la somma, originariamente fissata in 289 milioni di dollari, è stata rivista a 78 mln. Il giudice Suzanne Ramos Bolanos ha deciso che, in caso di accettazione del ...