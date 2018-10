Zona Euro | crescita economica rallenta ai minimi in più di due anni e l' ottimismo indica

EuroZona - la crescita economica scende ai minimi da oltre due anni : L'attività economica dell'Eurozona tocca i valori minimi da più di due anni nel mese di ottobre e l'ottimismo indica il tasso più basso in quattro anni. Nella stima flash , che analizza circa l'85% ...

EuroZona - ancora in calo la fiducia dei consumatori : La fiducia dei consumatori nell'Eurozona si mostra ancora una volta in calo , seppure in miglioramento rispetto a quanto registrato nel mese precedente. A ottobre, la componente ha segnato nell'area ...

Manovra - Moscovici : esiste solo 'piano A' - stare con Italia in Zona euro : Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa congiunta al Tesoro con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Leader Ue cercano di rafforzare euroZona mentre Italia mette in discussione regole : I Leader dell'Unione europea sono oggi a confronto su come rendere la zona euro più resiliente alle crisi, un tema tornato a emergere con urgenza dopo la sfida lanciata dall'Italia, terza economia dell'area, sulle regole di bilancio Ue alla base della moneta unica. I Leader dei Paesi Ue " Regno Unito escluso " dovrebbero fare il punto sul processo di completamento dell'unione bancaria ...

Manovra - Vienna : 'Roma rispetti gli accordi o danni all'euroZona' : "A proposito dell'Italia vorrei dire che per l'economia e l'unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato concordato venga rispettato. I criteri di Maastricht valgono per tutti". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian ...

La Francia : 'Così indebolite l'EuroZona'. Salvini : 'Stop fantocci manipolati da Ue' : Anche Tajani invita l'Italia a 'tornare indietro' sulla manovra: 'Siete ancora in tempo'. A preoccupare le istituzioni europee, inoltre, arriva il nuovo clima di euroscetticismo: solo il 44% vuole ...

Eurostat - inflazione in aumento nell'EuroZona : inflazione in aumento in tutta l'eurozona: ha raggiunto a settembre il 2,1% in crescita dal 2% di agosto. È quanto rende noto l'Eurostat, confermando così la stima flash di fine settembre. Un dato ...

EuroZona - a settembre lieve aumento per i prezzi al consumo : aumento moderato, in linea con le previsioni, per l'inflazione dell'Eurozona. Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, i prezzi al consumo a settembre sono cresciuti del 2,1% su base ...

Economia - Stati Uniti ed EuroZona si scambiano di posto : ... per la prima volta dall'inizio dell'anno, implicando quindi un peggiore outlook di consensus per l'Economia statunitense rispetto a quello europeo. Altri indici di sorpresa non hanno ancora mostrato ...

Manovra - anche Parigi all'attacco. Le Maire : 'Così indebolite l'EuroZona' : Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato questa mattina da Radio Classique, ha risposto cosi' a una domanda sulla Manovra italiana. "Quando hai la stessa moneta - ha insistito ...

EuroZona : surplus 11 - 7 mld commercio internazionale ad agosto : BRUXELLES - Ad agosto 2018 il surplus commerciale della zona euro con il resto del mondo sceso a 11,7 miliardi di euro, rispetto ai 15,3 miliardi di agosto 2017. Lo comunica Eurostat. Gli export di beni stato pari a 181,5 miliardi, un aumento del 5,6% rispetto ad agosto 2017. Gli ...

Manovra - Juncker : “Se la accettassimo l’EuroZona si rivolterebbe” : “Se accettassimo il derapage” previsto dalla Manovra rispetto alle regole europee “alcuni Paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili con l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in un incontro con la stampa audiovisiva italiana. L'articolo Manovra, Juncker: “Se la accettassimo l’Eurozona si rivolterebbe” proviene da Il Fatto ...

EuroZona - diminuisce il surplus della bilancia commerciale : Nel mese di agosto, il surplus commerciale dell'Eurozona è stato pari a 11,7 miliardi di euro , in ribasso rispetto ai 17,6 miliardi miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, ed al di sotto dei ...