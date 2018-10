Zeman | ' Verratti è meglio di Modric Ma che errore con Insigne'

calciomercato

: 'Verratti più forte di Modric'. Le parole di Zdenek Zeman sulla @Gazzetta_it di oggi #PSGNapoli - ValeAlb : 'Verratti più forte di Modric'. Le parole di Zdenek Zeman sulla @Gazzetta_it di oggi #PSGNapoli - pescarasport24 : ?? Pescara è pronta ad avere un'altra squadra da ricordare! ?? Ma intanto ricorda quella di Zeman, con Verratti, Insi… - FioRoberto : Considerando il Pescara di Zeman col tridente da 62 goals #Immobile (28 gol) - Insigne - Sansovini, con Verratti a… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Lorenzoe Marcoin Champions League. Non tutti ci avrebbero scommesso quando giocavano insieme a Pescara in serie B, ma Zdenekli coccola ai microfoni della Gazzetta dello Sport in una bella intervista: 'Lorenzo e Marco mostravano già da giovanissimi di avere qualcosa in più. Sono cresciuti tanto in questi anni e non devono fermarsi perché hanno ancora margini....