Zeman | ' Insigne può fare 20 gol a stagione Verratti? Meglio di Modric'

Insigne vs Verratti - Zeman pregusta lo spettacolo : “Marco meglio di Modric - Lorenzo è fenomenale” : L’allenatore boemo ha parlato di Insigne e Verratti , due giocatori da lui lanciati con la maglia del Pescara che questa sera si affronteranno in Champions League Questa sera si affronteranno in uno spettacolare Psg-Napoli, in passato hanno condiviso splendidi momenti con la maglia del Pescara addosso. LaPresse/Reuters Lorenzo Insigne e Marco Verratti sono oggi due autentici pilastri nelle proprie rispettive formazioni, così come lo ...

Zeman : 'Verratti è meglio di Modric. Ma che errore con Insigne...' : Lorenzo Insigne e Marco Verratti in Champions League. Non tutti ci avrebbero scommesso quando giocavano insieme a Pescara in serie B, ma Zdenek Zeman li coccola ai microfoni della Gazzetta dello Sport in una bella intervista: 'Lorenzo e Marco mostravano già da giovanissimi di avere qualcosa in più. Sono cresciuti tanto in questi anni e non devono fermarsi perché hanno ancora margini. Verratti ...