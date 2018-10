Zeman | “Insigne deve stare vicino alla porta | Verratti meglio di Modric”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Stasera, in Psg-Napoli, si affronteranno due talenti della nostra Nazionale: Insigne e. I due furono lanciati a Pescara dae proprio il boemo, in un’intervistaGazzetta dello Sport, ha parlato dei due azzurri: “I piccoli di solito sono più bravi, loro poi erano anche molto svegli… C’è stato subito feeling con loro.lo chiamavo Marcolino, Insigne invece era Lorenzolo, come uno dei sette nani. Si intendevano in campo ad occhi chiusi, loro due e Ciruzzo Immobile. Io ho provato a formarli e a insegnargli calcio, il resto lo hanno fatto loro con la disponibilità e il sacrificio. Il risultato fu la storica promozione del Pescara in A“. Secondo l’ex allenatore della Roma, Ancelotti ha fatto bene ad avvicinare Insigne: “Nei primi anni a Napoli lo facevano correre e difendere per tutta la fascia. Lui è un attaccante, ...