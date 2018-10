Xylella | la Giunta della Regione Puglia approva le nuove misure di contrasto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Laregionale pugliese hato ulteriori azioni dialla, il batterio che sta essiccando gli ulivi in Salento, stabilendo che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette siano effettuate dallaper il tramite dell’Arif (Agenzie regionale per le attivita’ irrigue e forestali), per garantire che siano svolte con celerita’, come richiesto dalla Commissione europea, fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal proprietario. Ne da’ notizia lasottolineando che saranno tutelati gli ulivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari, estendendo il monitoraggio a maglia, ‘100 metri per cento metri’, a tutta la superficiePiana individuata dal Pptr, controllando la corretta applicazione dellefitosanitarie obbligatorie. Laha inoltre ...