X Factor 2018 Cosa aspettarsi dal nuovo giudice Lodo Guenzi

X Factor 2018 - la guida alla dodicesima edizione : Nuovo palco, nuovo direttore artistico, nuovo giudice tra tre veterani e soprattutto nuovi talenti in gara: si scaldano i motori per X Factor 2018, al via giovedì 25 ottobre in prima serata su Sky Uno (e in streaming su SkyGo e NOW tv). Il talent show, giunto alla dodicesima edizione, quest’anno presenta effettivamente alcune novità, presentate alla stampa direttamente dall’Arena in cui si assisterà a quello che il produttore Nils ...

X Factor 2018 - anticipazioni : profilo instagram per ogni concorrente e ai live super ospiti come Maneskin - Rita Ora e Sting : Partiranno il 25 ottobre i live show di X Factor 2018 , in onda, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno , canale 108,. Questa mattina a Milano la conferenza ...

X-Factor 2018 - presentati a Milano i live. Lodo Guenzi : 'Ecco perché non farò entrare la politica nel talent. E su Asia dico che...' : 22 ott 2018 - E' stata presentata nella mattina di oggi, lunedì 22 ottobre, presso il teatro la X-Factor Arena - il teatro Linear Ciak di Milano - la...

I Live show di X Factor 2018 vanno, in onda, da giovedì 25 ottobre, per 8 serate, dalle 21.15 tutti i giovedì in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su Sky On Demand e sul digitale terrestre, al canale 311 o 11.

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Dopo la difesa di Celentano posso ingoiare il rospo’. La risposta di Sky : “Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano”. Asia Argento replica sui social ad Adriano Celentano che in una lettera pubblicata dalle agenzie commenta l’esclusione dell’attrice dalla giuria di X Factor 2018. Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio ...

Gli ospiti di X Factor 2018 : da Rita Ora a Liam Payne e Sting - gli artisti attesi per i Live Show : Gli ospiti di X Factor 2018 sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di oggi. Chiusa ufficialmente la parte delle selezioni, per i giudici e per i concorrenti di X Factor 2018 è giunto il momento di correre ai Live Show, in diretta da questa settimana su Sky Uno, alle ore 21.15, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Rita Ora è il primo ospite internazionale atteso a X Factor 2018 e sarà nel primo Live Show di giovedì 25 ...

Asia Argento saluta Lodo Guenzi/ Foto : “quel biondino…” - stizza oppure simpatia? (X Factor 2018) : Asia Argento, Home Visit X Factor 12: il giudice conclude il suo percorso e passa il testimone a Lodo Guenzi. Le parole di Morgan in difesa dell'ex compagna.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:40:00 GMT)

X Factor 2018 - Asia Argengo : 'Non è stata una mia scelta - ci tenevo' : FUNWEEK.IT - Asia Argento è stata definitivamente sostituita al banco dei giudici di X Factor 12. A nulla sono valsi gli appelli dei colleghi e l'affetto dei supporters per far restare...

X Factor 2018 - LE PAGELLE HOME VISIT/ La squadra di Mara Maionchi favoritissima con Leo Gassman e Anastasio : Tutte le scelte dei giudici di X FACTOR 2018 in vista del live show: Camilla delude, Anastasio stupisce e va avanti. Asia Argento ha lasciato il posto a Lodo Guenzi per guidare le band.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:16:00 GMT)