Wta Finals 2018 Diretta Kerber Osaka | Stephens Bertens streaming video e tv | orario

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Battute Karolina Pliskova e Petra Kvitova : Ancora grande spettacolo alle WTA Finals: a Singapore nella terza giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match la danese Caroline Wozniacki ha battuto per 7-5 3-6 6-2 la ceca Petra Kvitova in due ore e 17 minuti di gioco, mentre nel secondo l’ucraina Elina Svitolina ha superato l’altra ceca Karolina Pliskova per 6-3 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti. Il primo incontro ha visto la danese Wozniacki avere ...

Tennis - Wta Finals Singapore 2018 : vittorie di Sloane Stephens e di Kiki Bertens nella seconda giornata dedicata al Gruppo Rosso : Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di incontri sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultima volta teatro delle BNP Paribas WTA Finals, con sette milioni di dollari di montepremi. Nel match tra le due ultime vincitrici degli US Open, che ha dato il via al Gruppo Rosso, la statunitense Sloane Stephens (n.6 WTA) si è imposta contro la giapponese Naomi Osaka (n.4 del mondo) 7-5 4-6 6-1. Nel secondo confronto ...

