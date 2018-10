Wrestling | l’annuncio a sorpresa del campione Roman Reigns | “La leucemia è tornata | mi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ildisi è presentato sul ring in abiti comuni, senza il consueto abbigliamento da wrestler, e, a, ha annunciato il suo ritiro: “Èla”, ha rivelato, assicurando però che “tornerò molto presto, lo prometto“. Nel corso dello show televisivo Raw, il 33enne statunitense ha spiegato di dover rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal Championship, conquistata il 9 agosto scorso a Summerslam contro Brock Lesnar, per potersi dedicare ad un altra lotta, ben più importante, quella contro la malattia. Il tumore lo aveva già colpito all’età di 22 anni ma era riuscito a vincerlo anche grazie alla stabilità finanziaria derivata dalla carriera come wrestler che gli aveva dato modo di affrontare le spese mediche. Ora, però, il nemico è tornato a bussare alla sua porta maha rassicurato ...