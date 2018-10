Voto di scambio - la legge al Senato : Fi e Pd ottengono esame degli emendamenti. La norma : pene più dure per gli eletti : Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul Voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal Senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il Senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei Senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella ...

Manovra - Di Maio : Alcuni partiti moriranno senza il Voto di scambio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Voto di scambio - a Taranto rischia il processo l'ex assessore regionale Mazzarano (Pd) : Il consigliere regionale si era dimesso dopo una serie di serivizi di Striscia la Notizia. La Procura di Taranto gli ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per Voto di scambio. E lui è pronto a raccontare la sua verità

Pace sociale - Di Maio all’Europa"Uccidiamo il Voto di scambio" : Luigi Di Maio difende con le unghie e con i denti il Reddito di Cittadinanza che, assicura, eliminerà la povertà assoluta. Infatti la soglia dei 780 euro mensili per persona, è quella che l’Istat ha stabilito come confino d’emersione in povertà relativa. Non si naviga nell’oro con quelle cifre, ma si sopravvive Segui su affaritaliani.it

Def - Di Maio : “Vogliamo restare in Europa e migliorarla. Reddito di cittadinanza uccide Voto di scambio” : “Se abbiamo deciso di investire nel Reddito di cittadinanza e nella quota 100, lo abbiamo fatto perché queste misure sono fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia”. Così Luigi di Maio in un video diffuso su facebook in vista dell’esame della Manovra da parte dell’Unione Europea. “Dialoghiamo con tutti – ha aggiunto – ma non torniamo indietro perché quello che era da fare va fatto. Adesso andiamo ...

Udine - indagine per Voto di scambio alle ultime comunali. Procura : “Solo accertamenti - Sindaco non è coinvolto” : Un’assunzione compiacente per sdebitarsi dell’appoggio ricevuto in campagna elettorale. È questo il sospetto che ha gettato un’ombra sul palazzo municipale di Udine, anche se dalla Procura della Repubblica arrivano smentite decise dopo la presentazione, qualche settimana fa, di un esposto della giornalista Irene Giurovich, che aveva partecipato a un concorso per l’ufficio stampa del Sindaco Pietro Forlanini. A prendere ...

Sicilia : Voto di scambio arrestato ex deputato Nicotra : Altre 18 persone riconducibili al clan Santapaola- Ercolano sarebbero coinvolte nell'indagine che sta facendo luce sulle regionali del 2008 e del 2012 - Soldi e favori in cambio di voti per avere un ...

Catania - 18 arrestati : in manette anche ex deputato Raffaele Nicotra per concorso esterno e Voto di scambio : C’è anche l’ex deputato regionale siciliano Raffaele Nicotra, indagato per concorso esterno alla mafia e voto di scambio per un appoggio elettorale nel 2012, tra le 18 persone arrestate carabinieri di Catania. Al centro dell’inchiesta ‘Aquila’ della Procura distrettuale etnea le indagini del Nucleo Investigativo e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno ricostruito l’organigramma di due “gruppi” ...

Nuove urne e cabine contro il Voto di scambio : alla Camera la proposta di legge : Stamane approda alla Camera la proposta di legge (prima firma Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle), per impedire...

Contro il Voto di scambio nuove urne e cabine : Bastano pochi accorgimenti per rendere l'esercizio del voto più trasparente e meno permeabile a illeciti e distorsioni che, non di rado, ne hanno messo in dubbio la regolarità. Ne sono convinti i ...

Renzi contro il Def : "Reddito Cittadinanza è un Voto di scambio"/ "Grecia? Rischiamo di finire come Venezuela" : Matteo Renzi a ruota libera contro Def e Governo: 'reddito di Cittadinanza è un voto di scambio'. La sfida dell'ex segretario: 'come Venezuela'.

