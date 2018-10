Volley – Svelata la nuova Samsung Volley Cup con elogi per Millenium e coach Mazzola

sportfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) A Enricoil Premio “Luigi Rizzoli” come miglior allenatore di A2, agli applausi per la promozione in A1. Sul palco Tiziana Veglia insieme alle Azzurre medagliate mondiali. “Un’ora e mezza di festa in diretta su Rai Sport + HD per celebrare la medaglia d’argento iridata delle azzurre di Davide Mazzanti e presentare laCup di Serie A Femminile. Quattro giorni dopo la finale del Mondiale in Giappone e tre giorni prima del match tra ImocoConegliano e Pomì Casalmaggiore, anticipo della 1^ giornata di Serie A1, tutta la squadra delrosa di vertice si è ritrovata negli studi Rai, nell’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, per rappresentare il passaggio di testimone tra la Nazionale e i Club, due anime di una realtà che ha conquistato i cuori di milioni di ...