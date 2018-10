Volley femminile | l’Italia sarà ricevuta da Sergio Mattarella Le vicecampionesse del

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 13 squadre. Novara e Conegliano favorite : Nel weekend del 27-28 ottobre scatterà la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Il massimo campionato italiano sta per incominciare, 13 squadre ai blocchi di partenza pronte a darsi battaglia. Novara e Conegliano favorite per la corsa verso lo scudetto, Scandicci ha le carte in regola per provarci. In palio 8 posti per i playoff, l’ultima retrocederà in Serie A2 insieme al Club Italia che l’anno prossimo ritornerà in cadetteria. Di ...

La Nazionale di Volley femminile lunedì al Quirinale : Roma, 24 ott., askanews, - Le azzurre vice campioni del mondo di pallavolo saranno ricevute lunedì prossimo alle 12 al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Della delegazione ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Paola Egonu la star del Campionato. Novara punta allo scudetto con la stella dell’Italia : Inizia il campionato di Serie A1 femminile e parte l’assalto di Novara al trono di Conegliano. In testa alla carovana novarese che si appresta ad assediare il fortino veneto c’è proprio lei, la star del Mondiale giapponese, la giocatrice che ha conteso a Boskovic il titolo di migliore pallavolista del globo e che ha saputo conquistare quello di migliore opposta: Paola Egonu. La giovanissima protagonista del Mondiale appena concluso parte già da ...

Volley femminile - Marco Bonitta : “Paola Egonu straordinaria nella semifinale contro la Cina. Giocatrici così ti fanno vincere” : Nei giorni in Giappone che hanno avuto per protagoniste le ragazze italiane del Volley nei Mondiali 2018, i paragoni con la formazione allenata da Marco Bonitta nel 2002 si sono sprecati. Quella squadra, guidata da Elisa Togut (opposto) e dall’eccezionale Leo Lo Bianco in regia, seppe realizzare l’impresa di vincere una rassegna iridata, scrivendo una pagina di storia. La compagine di Davide Mazzanti c’è andata molto vicina, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : svelato il calendario dell’Italia. Tutte le date - le partite e gli avversari delle azzurre : La FIVB ha svelato il calendario della Nations League 2019 di Volley femminile, la competizione mondiale itinerante alla sua seconda edizione. Ricordiamo che si gioca dal martedì al giovedì perché poi nel weekend si disputerà il torneo maschile. Si incomincerà il 21-23 maggio e si concluderà il 18-20 giugno prima della Final Six in Cina dal 3 al 7 luglio. Al torneo sono iscritte 16 Nazionali che si affronteranno tra loro una sola volta per un ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. La griglia di partenza : favorite e outsider del campionato delle “ragazze d’argento” : Il Mondiale giapponese ci consegna un campionato italiano che, se non è quello più bello e interessante del mondo, poco ci manca. Tutte le vice campionesse del mondo, qualche campionessa serba, tante protagoniste che si sono segnalate ad altissimi livelli nella kermesse giapponese, il ritorno del Club Italia con tante azzurre di oggi e di domani, la curiosità di vedere all’opera tre, o addirittura quattro, generazioni di atlete a confronto. La ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. La griglia di partenza : favorite e outsider del campionato delle “ragazze d’argento” : Il Mondiale giapponese ci consegna un campionato italiano che, se non è quello più bello e interessante del mondo, poco ci manca. Tutte le vice campionesse del mondo, qualche campionessa serba, tante protagoniste che si sono segnalate ad altissimi livelli nella kermesse giapponese, il ritorno del Club Italia con tante azzurre di oggi e di domani, la curiosità di vedere all’opera tre, o addirittura quattro, generazioni di atlete a confronto. La ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : dove giocheranno tutte le azzurre della Nazionale? : L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? Le azzurre della Nazionale militeranno esclusivamente nella nostra Serie A. La ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : dove giocheranno tutte le azzurre della Nazionale? : L’Italia ha concluso al secondo posto i Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare alla Serbia in una tiratissima finale ma questa medaglia d’argento è un ottimo trampolino di lancio per il futuro con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? Le azzurre della Nazionale militeranno esclusivamente nella nostra Serie A. La ...

Volley femminile - il possibile attacco atomico dell’Italia. Egonu-Pietrini-Sylla - tre bombardiere per aprire un ciclo : L’Italia ha un futuro roseo davanti a sé, l’argento conquistato ai Mondiali 2018 di Volley femminile fa ben sperare per gli anni a venire e la nostra Nazionale potrà raggiungere risultati altrettanto positivi perché può contare su un gruppo giovane, con un’età media di 23 anni e che è in grado di aprire un ciclo speriamo vincente. Davide Mazzanti ha amalgamato un gruppo omogeneo, completo, costruito in ogni singolo dettaglio, ...

'Italia - come stai?' : il Volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : ... che già in Giappone ha mostrato sprazzi di classe cristallina: se riuscirà a crescere in ricezione, allora comporrà con Sylla ed Egonu un attacco senza eguali nel mondo. Da tenere d'occhio anche la ...

‘Italia - come stai?’ : il Volley femminile ha un futuro - uomini a rischio Tokyo. La scelta sbagliata di Chamizo : Si è concluso sabato scorso un mese e mezzo di grande pallavolo. Prima i Mondiali maschili in Italia e Bulgaria, poi quelli femminili in Giappone. Al di là dell’esito finale, il responso in chiave azzurra è il seguente: le donne possono legittimamente e con fiducia volgere lo sguardo verso un decennio ambizioso e ricco di traguardi importanti; gli uomini, al contrario, rischiano in breve tempo di subire una involuzione tale da metterne ...

Volley femminile - il Club Italia serbatoio di una Nazionale al top mondiale. E quante azzurrine in rampa di lancio… : La Nazionale torna dal Giappone con una luccicante medaglia iridata al collo, un risultato di assoluta qualità nonostante ci sia un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a battere la Serbia in una finale molto tirata. Le azzurre sono state protagoniste di una meravigliosa cavalcata ai Mondiali e ci hanno riportato sul podio a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino, hanno fatto saltare il banco con grande caparbietà e ...

Volley femminile - dove giocheranno le vicecampionesse del Mondo? Tutte le squadre delle azzurre per il 2018-2019 : ... domenica 28 ottobre inizierà già la Serie A1! Ma dove giocheranno le vicecampionesse del mondo nella stagione 2018-2019? La palleggiatrice Ofelia Malinov giocherà a Scandicci dopo aver salutato ...