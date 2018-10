Volley | dopo l' argento italiano Cuneo verso il grande esordio nel campionato

Mondiali Volley 2018 - Miriam Sylla tra lacrime e rimpianti dopo la finale contro la Serbia : 'non siamo state ciniche' : L'Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Miriam Sylla commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia dopo cinque ...

Mondiali Volley 2018 – Miriam Sylla tra lacrime e rimpianti dopo la finale contro la Serbia : “non siamo state ciniche” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Miriam Sylla commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, ...

Mondiali Volley 2018 – Il coraggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra dopo la vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia : una finale ogni venti anni. Dopo il Gabbiano d’Argento e l’oro di Bebeto tocca alle azzurre di Mazzanti : Una finale ogni venti anni. Per l’ItalVolley, che sia maschile o femminile, quella di domani con la Serbia sarà la sesta finale iridata della storia e la curiosità è che tre di queste finali sono state conquistate con cadenza ventennale dal 1978 a oggi. Nel 1978 l’unica finale fin qui persa dall’Italia del Volley, giocata in casa, a Roma. Si utilizzava ancora il sistema del cambio palla e gli azzurri fino a quel momento ...

Mondiali Volley : azzurre in finale dopo 16 anni. Battute le campionesse olimpiche cinesi : Domani si gioca l'ultimo atto di questo mondiale entusiasmante per la formazione di Davide Mazzanti. A Yokohama l'Italia troverà la Serbia che ha superato l'Olanda - 16 anni dopo Berlino l'Italia del ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una battaglia epica - Paola Egonu distrugge la Grande Muraglia! È FINALE! : SIAMO IN FINALE! L’ITALIA confeziona l’impresa della vita e vola all’atto conclusivo dei Mondiali 2018 di Volley femminile: la nostra Nazionale sconfigge la Cina per 3-2 (25-18; 21-25; 25-16; 31-29; 17-15) nella già leggendaria battaglia campale di Yokohama e si guadagna l’atto conclusivo della rassegna iridata. A 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino (e anche quella volta superammo le asiatiche in ...

Mondiali Volley 2018 – Il cuore azzurro batte più forte che mai - Cina ko al tie-break : l’Italia torna in finale dopo 16 anni : L’Italia femminile vola alto ai Mondiali di Volley 2018: le azzurre in finale per la seconda volta nella storia, Cina ko al tie-break L’Italia della pallavolo femminile è in finale ai Mondiali di Volley 2018! Le ragazze terribili regalano un sogno agli italiani con un successo strepitoso sulle cinesi nella semifinale della rassegna iridata terminata al tie-break. Un match al cardiopalma, quello tra Italia e Cina, che ha visto ...

Volley - l'addio di Francesca Piccinini dopo 25 anni sul parquet : "A fine stagione lascio" : Alla soglia dei quaranta la "divina" della pallavolo italiana, ora stella della Igor Novara, annuncia la prossima conclusione della sua lunga carriera

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile alla Final Six : le parole dei protagonisti dopo la vittoria sulla Russia : L’Italia femminile di pallavolo ha conquistato oggi l’ottava vittoria consecutiva ai Mondiali di volley 2018: battuta la Russia, le azzurre si sono assicurate, già dopo aver vinto il terzo set, il pass per la Final Six. Le parole delle protagoniste Con un turno d’anticipo la nazionale italiana femminile si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al Mondo. L’ottavo successo consecutivo, 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22) ...

LIVE Italia-Russia Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre all’inferno e ritorno dopo un avvio da incubo : 1-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le Azzurre vanno a caccia della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata: serve una vittoria, l’ottava consecutiva in questo torneo, per staccare matematicamente il pass e accadere tra le sei grandi del Pianeta. La nostra Nazionale, che in caso di sconfitta si giocherà tutto domani contro gli USA o ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia fa sette su sette - le sensazioni del ct Mazzanti dopo la vittoria sulla Thailandia : sensazioni positive per il ct Mazzanti e per le azzurre dopo la vittoria ottenuta contro la Thailandia Nel Campionato Mondiale femminile 2018 si è allungata a sette la striscia di vittorie consecutive della nazionale italiana, oggiuscita vittoriosa dalla sfida con la Thailandia 3-0 (25-15, 25-12, 25-15). Contro un avversario molto insidioso, capace nella prima fase di portar via punti sia a Russia che Stati Uniti, le azzurre hanno ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

“Dopo la depressione e il tumore - il Volley mi ha ridato il sorriso. E ora faccio la tifosa globetrotter” : Prima la depressione, poi un tumore che ha messo fuori uso un occhio. Eppure Licia Setti non si è persa d’animo. Ha capito come essere felice guardando una foto insieme a un giocatore di pallavolo: sorrideva come non faceva da tempo. Da allora quello sport e i suoi campioni, meno inarrivabili di altri, sono diventati più di una passione, quasi una ragione di vita, i palazzetti una casa, gli sportivi e i tifosi una famiglia. In questo modo Licia ...