davidemaggio

: Volano coltelli tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi per La Prova del Cuoco - davidemaggio : Volano coltelli tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi per La Prova del Cuoco - purplebrienne : #Gfvip 'Fra ti amiamo, ma vola solo' E adesso volano i coltelli ???? Ivan ha colto nel segno... - NavaRoberto10 : @articoloUnoMDP @robersperanza Appena confusionale? Qui già volano i #coltelli.. #GovernoDelCambiamentoInPeggio #manina -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)Una replica in punta di fioretto. Anzi, di forchetta visto che di cucina si parla. A formularla è stata, che ha risposto a distanza alle critiche espresse daalla nuova gestione de Ladel, definita – senza troppi giri di parole – “sbagliata“. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice piemontese ha fatto valere le proprie ragioni, ricordando che l’ex padrona di casa è ancora oggi consulente del cooking show “con tanto di firma in testa del programma“. A lanciare per prima il sasso è stata Antonellina, la quale si è espressa così in merito al calo di ascolti accusato dal programma rispetto alle precedenti edizioni: “No, non è fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo ...