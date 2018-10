Visite Fiscali | l' Inps chiarisce i casi di esonero con codice ' E' per depressione

Inps : 'Inutile il codice 'E' sui certificati per evitare le Visite Fiscali - ecco perché' : Inutile chiedere al medico curante di apporre il codice 'E' sul certificato di malattia nella speranza di evitare l'esenzione dalle visite fiscali domiciliari. Lo spiega l'Inps, ricordando che 'a ...

Visite Fiscali Inps per malattia : quali lavoratori sono più a rischio? : Ogni anno i medici dell’Inps fanno circa un milione di Visite fiscali i lavoratori che si assentano per malattia. La visita fiscale è una visita di controllo che ha la finalità di controllare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore e la correttezza della prognosi. In realtà, la percentuale che un lavoratore malato riceva la visita dall’Inps è del 5%, tuttaviavi sono dipendenti ch ehanno maggiori probabilità di essere ...

Malattia e Visite Fiscali INPS 2018-2019 : fasce di reperibilità e casi di esonero : Quali sono le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS? La riforma Madia prevedeva l’unificazione degli orari per il settore pubblico e privato, ma attualmente la distinzione è ancora esistente. Il lavoratore assente per Malattia, deve farsi trovare al domicilio tutti i giorni (inclusi festivi) in orari ben precisi. Ecco quali: Settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; Settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle ...

Visite Fiscali - ecco cosa fare in caso di malattia : Quali sono le fasce orarie di reperibilità? Chi ha il compito di trasmettere il certificato di malattia all'INPS? E cosa...

Inps - Visite Fiscali : quando l’assenza è giustificata e come comunicarla : l’assenza alle visite fiscali Inps è un’argomento che interessa molti lavoratori, pubblici e privati, iclusi i docenti della scuola. E’ bene sapere, che nonostante chi è in malattia debba rispettare gli orari di reperibilità stabiliti dall’Inps, vi sono casi in cui l’assenza si considera giustificata. Quali sono questi casi? Inps, casi in cui l’assenza alle visite fiscali è giustificata Di seguito elenchiamo i casi in cui ...

Inps - Visite Fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

Inps - Visite Fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa magari a ridosso dei giorni festivi (facendo ...

Inps - Visite Fiscali - ‘furbetti malattia’ e legge 104 : Boeri torna all’attacco : Il tema riguardante le visite fiscali e i cosiddetti ‘furbetti dalla malattia facile‘ rimane in primo piano nella Pubblica Amministrazione. Il 1° settembre 2017 venne introdotta la novità dell’algoritmo ‘Savio’, capace di elaborare i dati relativi a quei lavoratori che si assentano per malattia e riuscendo a scovare coloro che, in modo del tutto strategico, resta a casa […] L'articolo Inps, visite fiscali, ...

Visite Fiscali - novità Inps : Boeri vuole quelle ‘intelligenti’ per contrastare gli abusi : Sono dichiarazioni che indubbiamente faranno discutere quelle rilasciate dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, a proposito delle Visite fiscali e dei costi che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è costretto a sostenere. Boeri, presidente Inps: ‘Ogni anno quasi 5 miliardi di spesa per malattie’ ‘L’Inps riceve ogni anno circa 12 milioni ...