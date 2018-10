Virtus Roma Leonis Roma Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Basket A2

Basket - serie A-2 : Bucchi e la Virtus . Ora Roma non è più unba scommessa : Se torniamo indietro di qualche mese, sembra un altro mondo: Bucchi che arriva in corsa a marzo inoltrato, al posto di uno sfortunato Luca Bechi. La squadra - costruita in modo fortunoso e ...

Virtus Roma - buona la prima : Vittoria contro Cassino e ritorno in grande stile in un PalaEur gremito Roma – In un PalaEur da subito caldo per l’affluenza dei tifosi, la Virtus Roma parte con il piede giusto nella prima partita della stagione 2018-2019 di Serie A2 Old Wild West. Davanti a circa 2000 persone, i ragazzi di Coach Bucchi dominano contro la Virtus Cassino sin dai primi minuti e chiudono vincendo 86-71. L’esordio in campionato della Virtus regala emozioni, ...