Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini | La Lega non conosce Roma

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Virginia Raggi : "Da sempre contro l'occupazione di CasaPound" : "Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapound". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Prendendo posizione sulla questione del tentativo di ispezione fatto dalla guardia di finanza in via Napoleone III a Roma in uno stabile occupato abusivamente dal 2003.Da sempre contro l'occupazione illegale di #Casapoundpic.twitter.com/Tujobw4DnT — Virginia Raggi (@VirginiaRaggi) October 23, 2018Intanto fonti della Corte dei ...

Sabina Guzzanti diventa per noi Virginia Raggi : La vita è fatta a circoli, arriverà sempre un giorno in cui ritornerai a un altro lontano, e chiuderai qualcosa di rimasto sospeso, incompiuto, interrotto. Per Sabina Guzzanti quel giorno è dietro l’angolo. Perché, presto, riprenderà in mano La tv delle ragazze, che nel 1988 le diede la notorietà da attrice e comica prima di Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano; prima di trasformarsi in Massimo D’Alema, Rita Levi ...

Pioggia - grandine e Virginia Raggi. Roma è un disastro : Domenica sera forti piogge, grandine e vento hanno colpito Roma dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate. La grandine ha ricoperto l'asfalto in molte zone della città, compreso il centro storico, con almeno dieci centimetri accumulati nella zona es

Virginia Raggi scambiata per Penelope Cruz/ Al Festival del Cinema la sindaca in versione star! : Se Virginia Raggi dovrà lasciare il suo posto di sindaco potrebbe optare per il Cinema visto che al Festival romano è stata scambiata per Penelope Cruz. (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : “Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio”, spiegano le sei donne che a maggio dell’anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma per tutti. All’inizio un semplice gruppo chiuso su Facebook, un gruppo apolitico, lo specificano, per combattere il lassismo dell’amministrazione Raggi. Poi qualcosa in più, il gruppo si allarga, la voce si ...

Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna/ Roma - grana M5s : vive in casa popolare ma non ne ha diritto : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:17:00 GMT)

La Roma avrà il suo stadio - parola di Virginia Raggi : Virginia Raggi tenta la carta dello stadio dell'As Roma, ridestando l'attenzione attorno al progetto congelato da giugno dopo l'inchiesta della Procura di Roma relativa alle ipotesi di corruzione in alcuni passaggi dell'iter amministrativo dell'opera, per ravvivare l'attività del Campidoglio. Dopo tre mesi di cautela, legata ai dettagli emersi dall'inchiesta giudiziaria, per la prima volta la sindaca di ...

Processo Raggi - depone Frongia : ''Su Marra decise Virginia - ma non sapeva dell'aumento di stipendio' : La decisione di promuovere il fratello minore dell'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi? 'La prese direttamente la prima cittadina'. E il conseguente aumento di stipendio? 'Lei ne è venuta a ...

Virginia Raggi costretta a cambiare numero di telefono - ecco perchè : La celeberrima piattaforma del Movimento 5 Stelle è stata vittima di un attacco hacker L’hacker Rogue0 è entrato nella piattaforma Rousseau creando non poco scompiglio. All’inizio ha pubblicato su Twitter i numeri dei pezzi da novanta del Movimento. Poi, non contento, Rogue0 ha bussato alle porte del Campidoglio. Così, venerdì sera ha reso pubblico il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi. Per questo motivo, dopo che l’hacker ha curiosato ...

A Roma Virginia Raggi ordina 93 auto blu - bufala o verità? Spunta un link ufficiale : Torna sotto la luce dei riflettori Virginia Raggi. Il Sindaco di Roma ("la sindaca" proprio non si può leggere) a quanto pare ha deciso di ordinare la bellezza di 93 auto blu, anche se al momento della pubblicazione del nostro pezzo qualcuno ipotizza che possano essere scelti anche colori differenti nel lotto. Si tratta di un vero e proprio noleggio, nonostante il fatto che sui social abbia preso piede la voce che in realtà la news fosse la ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Lotta dura agli 'zozzoni' : Virginia Raggi posta il video di un uomo che scarica mobili in strada : Una cittadina si è armata di telecamera e ha filmato la scena: la polizia locale ha trovato e multato il colpevole