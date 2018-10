Vintage e seduzione

vanityfair

: RT @WineNewsIt: A #cena #vino da seduzione senza rimorsi: #Champagne Vintage 2004 @Krug dalle note di scorza d’agrume, erbe, frutta fresca… - maria_micola : RT @WineNewsIt: A #cena #vino da seduzione senza rimorsi: #Champagne Vintage 2004 @Krug dalle note di scorza d’agrume, erbe, frutta fresca… - WineNewsIt : A #cena #vino da seduzione senza rimorsi: #Champagne Vintage 2004 @Krug dalle note di scorza d’agrume, erbe, frutt… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Liz Goldwyn per Vestiaire CollectiveLiz Goldwyn per Vestiaire CollectiveLiz Goldwyn per Vestiaire CollectiveLiz Goldwyn per Vestiaire CollectiveLiz Goldwyn per Vestiaire CollectiveLiz Goldwyn per Vestiaire CollectiveQuesto articolo è tratto dal numero 43 di Vanity Fair in edicola fino al 31 ottobre 2018 Suo padre, Samuel Goldwyn Jr, figlio del fondatore della Metro Goldwyn Mayer, «era un uomo che amava l’eleganza», come ci dice sua figlia Liz: «Mi portava nelle più belle sartorie di Savile Row, a Londra, dove si faceva confezionare perfetti abiti su misura. I miei primi ricordi sulla moda sono legati a lui». Ma la famiglia più ricca e influente della Hollywood degli anni Settanta aveva regole spartane con i figli: «Mia madre (Peggy Elliott, ndr), scrittrice e femminista, vestiva abiti semplici e la paghetta settimanale, quando ero adolescente, non era certo alta». Pochi dollari, ...