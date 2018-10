Videosorveglianza in asili e case di riposo | il commento di Minardo

Videosorveglianza anti-maltrattamenti in asili e case di riposo : è la soluzione migliore? : Il via libera al provvedimento è vicino, anche se sulle coperture mancano certezze. Gli episodi di maltrattamenti ai danni...

Roma - far-west in via Casilina : “Vi prego venite subito stanno sparando”. 5 arresti grazie ai filmati della Videosorveglianza : I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne Romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre, nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina. subito dopo il conflitto a ...

Scuole sicure - arrivano la Videosorveglianza negli asili e i vigili contro lo spaccio : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia la direttiva 'Scuole sicure', una misura che verrà sperimentata negli istituti scolastici delle 15 principali città italiane. Previsto l'impiego della videosorveglianza negli asili nido e la presenza dei vigili urbani davanti alle Scuole. "Mai più spacciatori di morte", afferma Salvini.Continua a leggere

Viminale : Videosorveglianza in asili nido e ospizi : "Il Viminale è al lavoro per prevedere la videosorveglianza negli asili nido, così come nelle strutture socio-assistenziali che ospitano anziani e disabili". Lo annunciano i sottosegretari Stefano ...