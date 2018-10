Verona | i carabinieri salvano un uomo che tenta il suicidio

Verona - accoltella la ex compagna e poi va dai carabinieri. La donna è grave : L’aggressore è un trentenne romeno incensurato che pare non avesse accettato la fine della relazione con una trentunenne sua connazionale. L’ha accoltella ta questa mattina a Verona e poi si è presentato dai Carabinieri, dove è stato arrestato. La vittima ricoverata all'ospedale di Borgo Trento.Continua a leggere

Verona : ricercato per violenza sessuale in Bielorussia - arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Al momento del controllo, tuttavia, l'uomonon era in camera poiché si era allontanato poco prima unitamente alla compagna; a quel punto i militari si sono immediatamente attivati al fine di rintracciarlo e, dopo ore di serrate ricerche e mirati servizi di osservazione nei pressi della

Verona : ricercato per violenza sessuale in Bielorussia - arrestato dai carabinieri : Verona, 8 ott. (AdnKronos) - Nel weekend, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, a Peschera del Garda, i carabinieri del N.O.R. hanno tratto arresto un cittadino di origine bielorussa, 29 anni occasionalmente in Italia per turismo, nei cui confronti era stata presentata domanda int