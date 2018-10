Vento forte | danni in Carnia e nell' Alto Friuli

Caldo senza precedenti e forte Vento di foehn al Nord - disastrosi incendi sulle Alpi : situazione critica ad Agordo [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/13 ...

Maltempo Piemonte : forte Vento in arrivo - attenzione nel Novarese e nel Vco : Non c’è allerta Meteo, nei bollettini di Arpa, ma c’è attenzione per le forti raffiche di vento previste per domani nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A creare le condizioni di questo cambiamento delle condizioni meteorologico è – spiega Arpa – la discesa di una saccatura verso l’est Europa”. I venti in arrivo da nord soffieranno sulle Alpi, in particolare Pennine e ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per Vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” per vento forte per le zone montane nel nord della regione per domani. Sulla zona montana in quota, oltre i 1500-2000 metri, è previsto vento forte da nord o nord-ovest, e anche nei fondovalle, specie in quelli più alti, saranno possibili raffiche localmente anche forti. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità ...

Emergenza maltempo - alberi caduti nel Napoletano per il Vento forte : GIUGLIANO - Emergenza maltempo, il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per Vento forte in montagna : La situazione Meteorologica che interesserà il Veneto comporterà dal pomeriggio di domani fino alle prime ore di giovedì 25 ottobre un’intensificazione dei venti da nord sui rilievi, che saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì sono previsti episodi di foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Alla luce delle condizioni Meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ...

Lombardia - Milano : Vento forte provoca danni estesi - distrutta la "Cattedrale Vegetale" di Lodi : La perturbazione giunta dai Balcani ha colpito con piogge e temporali nella giornata di ieri l'estremo Nord-Est e poi le regioni centro-meridionali (abbiamo visto con quanti danni, soprattutto a...

Lentate sul Seveso : il Vento forte abbatte un faggio secolare - via Cavour chiusa : Il forte vento di domenica sera è stato all'origine della caduta di una pianta secolare in via Cavour nel cuore di Lentate sul Seveso. Strada chiusa anche lunedì per mettere in sicurezza la zona. Il ...

Milano - Vento forte fino a 60 km/h e tromba d'aria : alberi caduti e danni : Il vento s'è portato via l'estate. E in questo secondo scorcio di ottobre dal caldo anomalo, quasi primaverile, l'autunno è arrivato fragoroso. Niente pioggia, non ancora. Se ne parla nel fine ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità “gialla” per temporali - Vento forte e mareggiate : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino segnala “dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Forte Vento a Milano e provincia : cadono alberi - baracche scoperchiate : Molte chiamate ai vigili del fuoco per danni nell'hinterland a sud della città. Disagi in zona stazione Centrale

Temporali - Vento forte e brusco calo termico : allerta meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per Vento forte : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento valido tutta la giornata di lunedì 22 ottobre sulla Toscana centrale. Sono previste forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite dal vasto campo di alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche a gran parte dell’Europa settentrionale. L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento forte sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge - Vento forte e temporali : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: “La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all’attività temporalesca organizzata,” si spiega nel ...