Vendite diffuse sulle banche con spread in risalita

Londra : Vendite diffuse su Mondi : Retrocede molto Mondi , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,80%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Londra : Vendite diffuse su Hargreaves Lansdown : Aggressivo avvitamento per Hargreaves Lansdown , che tratta in perdita del 2,67% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Hera : Aggressivo ribasso per l' azienda multiservizi , che passa di mano in perdita del 2,77%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Vendite diffuse in Borsa. FTSE MIB sotto i 20.000 punti : Intanto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha confermato le previsioni della Nota di aggiornamento al DEF nonostante la bocciatura ricevuta da parte Ufficio parlamentare di Bilancio . L'...

Parigi : Vendite diffuse su STMicroelectronics : Aggressivo avvitamento per il microchip-maker italo-francese , che tratta in perdita del 2,17% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari : Vendite diffuse su CIR : Retrocede molto la holding italiana , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Cerved Group : Si muove in profondo rosso Cerved Group , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Poste Italiane : Aggressivo avvitamento per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Safilo : Aggressivo ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in perdita del 17,40%. La tendenza ad una settimana di Safilo è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Biesse : Affonda sul mercato la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che soffre con un calo del 2,39%. L'andamento di Biesse nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

New York : Vendite diffuse su Aptiv : Ribasso scomposto per Aptiv , che esibisce una perdita secca del 3,18% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Aptiv è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

Borsa Italiana in rosso - Vendite diffuse e spread in rialzo : Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sottolineando che avrebbe preferito la linea del "cessate il fuoco" commerciale tracciata a luglio dalla proposta di una politica a zero ...

Borsa Italiana in rosso - Vendite diffuse su banche e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...

Piazza Affari : Vendite diffuse su Technogym : Ribasso scomposto per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che esibisce una perdita secca del 4,28% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Technogym ...