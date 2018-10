Vela – Rolex Middle Sea Race | Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 chiudono al primo posto

Vela – Rolex Middle Sea Race : Maserati Multi 70 e Soldini chiudono la regata al primo posto : L’equipaggio italiano taglia il traguardo in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Prossimo appuntamento per Maserati Multi 70 a Novembre con la RORC Transatlantic Race Alle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì 22 ottobre 2018 Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della 39a Rolex Middle Sea Race, percorrendo le 606 miglia della storica regata maltese in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Segue il suo diretto ...