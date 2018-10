Vela – Campionato Open XIV Distretto | le Star pronte al Circolo Vela Gargnano

Vela – Campionato XIV Distretto - la flotta delle Star fa tappa a Gargnano : Il Campionato XIV Distretto avrà inizio il 26 ottobre con l’arrivo dei concorrenti Una volta la Star era una delle flotte che ravvivano la Centomiglia. All’epoca era la barca “regina” delle Olimpiadi. In Centomiglia correvano un po’ tutte le carene ormeggiate lungo le rive lacustri. Una Star fu seconda assoluta già alla “Cento” dell’esordio, quella del 1951, con lo skipper Zorzi di Malcesine, ...

Vela - Campionato del Mondo Melges 20 – Trionfa Pacific Yankee - gran secondo posto per Brontolo : Melges 20 World Championship, finale sul filo di lana a Cagliari: Brontolo chiude secondo solo a Pacific Yankee Torna negli Stati Uniti il Perpetual Trophy del Campionato del Mondo Melges 20, vinto per il secondo anno consecutivo dall’equipaggio Americano di Pacific Yankee, con Drew Feides al timone, Morgan Reeser alle scelte tattiche e Charlie Smythe alle scotte. Un’unica regata nell’ultima giornata del Campionato del ...

Vela – Campionato Italiano Team Race 2018 : la vittoria ai velisti di Ravenna : L’Italiano Team Race Under 23 vinto dai velisti di Ravenna Il Campionato Italiano Team Race Under23, evento promosso da UniVela Sailing in collaborazione con il CV Gargnano ed Andrew Simpson Foundation, grazie al contributo di Regione Lombardia, e fortemente voluto da Federazione Italiana Vela. La vittoria finale va ai velisti di Ravenna con il Team leader Stefano Marchetti con Nina Ghirelli, Camilla Molinari, Edoardo Bocale e ...

Vela – Campionato Italiano Team Race U23 - leadership provvisoria per la Fraglia Vela di Malcesine : Domenica ultimo assalto per i giovani della Vela in questa interessante formula con una squadra formata da equipaggio femminile e uno maschile Prima serie di regate per il Campionato Italiano Team Race Under23, evento promosso da UniVela Sailing in collaborazione con il CV Gargnano e la Andrew Simpson Foundation, grazie al contributo di Regione Lombardia. In testa alla classifica provvisoria c’è la squadra della Fraglia Vela di ...

Vela - Campionato del Mondo J/70 : la spagnola Noticia al comando : In quel di Marblehead, negli Stati Uniti, si sta disputando il Campionato del Mondo J/70 di Vela: Spagna al comando con Noticia Anche oggi l’Oceano non si smentisce e i novantuno equipaggi impegnati nel Campionato del Mondo J/70 si trovano ad affrontare un’altra giornata impegnativa sul campo di regata di Marblehead (USA), con vento instabile sui 12 nodi di intensità e mare ancora formato. Le condizioni ballerine di questa seconda giornata ...

Vela – Campionato Italiano 2018 : gli ufetti 22 a Gargnano : Gli ufetti 22 a Gargnano per il Campionato Italiano 2018 Oggi controlli di stazza per i partecipanti al Campionato Italiano 2018 del monotipo Ufo 22, per tutti il popolare Ufetto, scafo di 6 metri e 70 centimetri, che porta la firma del progettista gardesano Umberto Felci. Domani le regate saranno verso le 13 con la brezza del pomeriggio. Si parte da Davide Bianchini (Canottieri Garda), che con questa barca ha vinto l’Europeo in Germania. ...

Vela – Campionato Nazionale Dinghy 12' : oltre 80 partecipanti a Punta Ala : Tutto pronto per l’83esimo Campionato Nazionale Dinghy 12’ a Punta Ala. oltre 80 i partecipanti all’evento in programma dal 13 al 16 settembre Sono già 82 gli iscritti all’83° Campionato Italiano della Classe Dinghy 12’ organizzato quest’anno dallo Yacht Club Punta Ala. Il Campionato conclude la Coppa Italia che dopo le prove corse a Lerici, Portofino, Acquafresca di Brenzone e Chioggia, vede in testa Filippo Jannello, seguito da Enrico ...

Vela – Campionato Europeo Rs : in Polonia le prime regate : Al via le prime regate del Campionato Europeo Rs in Polonia e del Mondiale giovanile 470 a Bracciano Sono iniziate oggi le regate del Campionato Europeo RS:X a Sopot, in Polonia, il 2018 RS:X Windsurfing Europeans and youth Europeans & Open Trophy, con una classifica riservata agli Under 17. Durante la Cerimonia d’Apertura di ieri 20 agosto i 223 velisti in rappresentanza di ben 30 nazioni, sono stati ospitati sotto la tenda ’igloo’ ...

Vela – Il Lago di Bracciano protagonista del Campionato Mondiale Juniores Classe 470 : Dal 21 al 26 agosto in regata circa 200 atleti da tutto il mondo sul Lago di Bracciano La Vela olimpica si apre stasera su Bracciano. Alle 18 all’ombra del Castello Odescalchi sarà presentata la cerimonia ufficiale che darà il via alle sei giornate di Campionato Mondiale Juniores Classe 470. Fra gli ospiti presenti saliranno sul palco anche Dimitris Dimou presidente della Classe 470 internazionale e Vincenzo Losito presidente della ...

Vela – Campionato del Mondo 420 : azzurri settimi a Newport : Campionato del Mondo 420: Alessandro e Federico Caldari settimi a Newport sono migliori degli italiani Motivo di soddisfazione giunge dalla partecipazione di Alessandro e Federico Caldari al Campionato del Mondo 420 conclusosi ieri a Newport, cittadina del Rhode Island considerata iconica da parte degli appassionati di Vela grazie ai suoi trascorsi al sapore di America’s Cup. ITA-56159, l’equipaggio portacolori del Circolo ...